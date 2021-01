Tras varios días de intrigas e incertidumbre, este martes 26 de enero del 2021 se confirma el regreso de Johanna San Miguel a la conducción de “Esto es guerra”, el reality de competencias más importante de la televisión peruana.

“Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad, esta segunda oportunidad parta mí. Esto en mi casa de vuelta”, indicó Johanna San Miguel al entrar al set de Pachacámac.

“Estoy tan contenta. El corazón se me sale. Muchas gracias por esta oportunidad, es una segunda oportunidad, estoy en mi casa de vuelta. (...) Siempre quedó ganas de retomarlo en algún momento, pero no sabíamos cuándo. Había conversaciones con Mariana Ramírez del Villar, pero yo estaba dedicada a hacer teatro y novelas. Le tengo un cariño especial al canal, aquí me inicié como conductora y conozco a todos. Además, EEG es mi segunda casa”, indicó San Miguel por medio de una nota de prensa remitida por América Televisión.

RETORNO A CASA

La actriz y conductora de televisión Johanna San Miguel estuvo desde la primera temporada del programa de América Televisión hasta la octava temporada (2012- 2015).

Como se recuerda San Miguel fue conductora del reality junto a Mathias Brivio durante las primeras temporadas. Luego de su salida, su rol cayó en María Pía Copello.

Actualmente, el programa es conducido por Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo. A ellos se suma, la actriz. Esta temporada, promete regresar a sus orígenes.

SOBRE ESTA TEMPORADA

Según han adelantado los anuncios oficiales del programa, esta nueva temporada traerá de regreso a competidores históricos tanto de “Esto es guerra” como del recordado “Combate”. Entre los posibles reingresos no se descarta a Melissa Loza, Kina Malpartida, Israel Dreyfus, Pancho Rodríguez, Sully Sáenz, Paloma Fiuza, Diana Sánchez, Julián Zucchi y Yiddá Eslava.

Lo que sí es seguro es que Mario Hart, emblemático capitán de “Combate” y Yako Eskenasi, líder histórico de los “Guerreros”, se enfrentarán esta nueva temporada.

El productor de “Esto es guerra” Peter Fajardo aseguró el día domingo que busca incorporar nuevos talentos y sorpresas. “En EEG todo puede suceder. Sería un lujo tener cuatro conductores, sobre todo porque por el programa ha pasado mucha gente talentosa”, dijo. “Pero por estrategia desde hace diez años, no podemos contar nada…Ya falta pocas horas para el gran estreno. Pero todo puede pasar”, agregó.