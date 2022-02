El reality de competencia ‘Esto es guerra:10 años’ terminó de presentar a los integrantes que lucharán por la copa de aniversario, pero lo que ha iniciado es la guerra entre los participantes. Primero, Micheille Soifer y Rosángela Espinoza intercambiaron acalorados comentarios, ahora les tocó a Rafael Cardozo y Fabio Agostini.

Todo ocurrió cuando se dio inicio a la votación de los competidores para saber si el enfrentamiento de esta temporada será entre Guerreros y Combatientes o como fue el inicio Leones y Cobras.

Cuando le tocó el turno de votar, a Rafael Cardozo no se le ocurrió mejor idea que empujar fuertemente a Fabio Agostini, quien estaba a la cabeza de la fila de Guerreros vs. Combatientes, para poder ubicarse en su sitio. El español cayó del podio, pero no se quedó callado.

De inmediato, Yaco Eskenazi trató de calmar al popular ‘Galáctico’, al igual que Johanna San Miguel: “Tranquilo, respira, respira, recuerda tú cláusula. Inhala y exhala”.

“Estoy tranquilo, de hecho le podría haber arrancado la cabeza y no lo he hecho, por favor. Esto es una agresión, yo estaba aquí tranquilo. Vengo en paz y amor, quiero competir y hacer las cosas bien, pero acá (Cardozo) me acaba de empujar delante de todo el mundo, en vez de echarlo, todos se están riendo, después cuando lo haga yo”, dijo el español fastidiado.

Johanna San Miguel pidió a Rafael Cardozo que se bajara del podio y al brasileño no le quedó más que obedecer a la conductora del programa.

