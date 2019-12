El sábado en "¿Puedes con 100?", el programa de cámaras indiscretas a cargo de Juan Carlos Orderique, una broma que tuvo a Desirée Acosta como víctima sorprendió ingratamente a los telespectadores.

En ella, la bailarina fungía de conductora del piloto de un supuesto nuevo programa de televisión; sin embargo, en el transcurso de la grabación, varios de los invitados terminaban toqueteándola hasta finalmente mostrarle los genitales en una parodia de un baile de striptease.

Fernando Vivas, crítico de televisión de este Diario, calificó la secuencia de "grotesca" por hacer pasar por una broma un hecho que vulnera la dignidad de una persona.

"Este no es un asunto de género, es un asunto de respeto a la dignidad de una persona ante una lacra que subsiste como es el abuso sexual sin respeto a la intimidad y los espacios de los demás (...) Incluso Desiree, ya conversando luego en el set con Juan Carlos Orderique, dice que se ha sentido violada y esto describe muy bien la sensación que yo también sentí (...) No es un asunto de horario de protección al menor, este es un asunto de respeto a la dignidad de la persona. No importa si el programa se emitió a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche o, como en este caso, un sábado a las 8 de la noche. El asunto es si debemos ser tolerantes e indulgentes y divertirnos con este espectáculo que se está haciendo de la dignidad de una mujer", dijo Vivas, que pidió "autorregulación" para el programa que tomó el horario de otro programada criticado como fue "Risas de América".

