En la reciente edición de “El Reventonazo de la Chola”, Fernando Armas contó que su esposa, Cristina Fernández, se contagió del COVID-19. El humorista destacó que pese a estar enferma, no ha dejado de velar por sus familiares.

“La valoro, reconozco su esfuerzo y su tesón. Sobre todo el amor que le tiene a su familia, que aún estando así enfermita está apoyando en todo momento a sus hermanos y hermanas”, señaló el actor cómico.

Ernesto Pimentel, caracterizado como la ‘Chola Chabuca’, le expresó a Armas que todo el equipo está pendiente de su esposa. Además, enfatizó que siempre se realizan pruebas para descartar contagios entre los miembros del elenco.

“Todas las personas que estamos aquí hemos pasado pruebas de anti COVID-19, pero no quiere decir que no estemos preocupados por la salud de todos. En este momento, quiero decirle a Fernando que todos estamos pendientes de tu esposa”, indicó Pimentel, quien asegura no darle mucha importancia al ráting.

Finalmente, el humorista agradeció a todos sus compañeros y al equipo de producción por preocuparse por su esposa en estos momentos difíciles.

