Isabel Acevedo fue consultada sobre la posibilidad de ser el refuerzo de Pamela Franco en el programa “El artista del año”, en caso la pareja de Christian Domínguez cayera en sentencia. La bailarina descartó la posibilidad, pues aseguró que entre ambas no existe una amistad.

“Pero ella no es mi amiga (Pamela Franco), no la conozco”, aseguró la popular Chabelita para las cámaras de América Hoy.

Sin embargo, Acevedo no dudó en desearle lo mejor a la familia Domínguez Franco. “Yo le deseo lo mejor, a él (Christian Domínguez) y a su familia”, puntualizó.

La joven empresaria manifestó que en lugar de Pamela apoyaría a Milett Figueroa, ya que la considera su amiga. “A alguien que me encantaría apoyar es a Milett porque es mi amiga y es linda, súper talentosa”, acotó.

Por otro lado, Christian Domínguez ha expresado su molestia con las recientes declaraciones que brindó Isabel Acevedo sobre él. El cantante de cumbia le pidió a su expareja que deje de mencionarlo por respeto a su familia con Pamela Franco.

“Pienso que la persona que tiene que salir adelante, trabajar y generar (ingresos económicos), pues sale adelante por sus propios medios. Es desagradable, lamentablemente si no le preguntan o no responde sobre el tema Christian Domínguez, pareciera que no tuviera otro tema”, dijo tajantemente la pareja de Pamela Franco.

El pronunciamiento de Domínguez vino después de que Isabel, en su reciente visita al set de “América Hoy”, le pidiera públicamente que le devolviera la clave del Instagram de su mascota ‘Hércules Huellitas’ que compartían.

