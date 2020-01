Samantha Aguilar

La actriz Lorna Cepeda, quien interpretó a Patricia Fernández -‘La Peliteñida’- en la telenovela “Betty, la fea”, se encuentra en Perú, y estará aquí por unos días más, ya que el domingo le espera una presentación junto a la famosa cantante La India.

El Comercio, conversó con ella sobre los miles de seguidores que sigue sumando la telenovela de Fernando Gaitán, el creciente maltrato a las mujeres de la que ella también fue víctima y el duro momento que enfrentó cuando fue diagnosticada con cáncer a la piel.

Lorna Cepeda sobre “Betty, la fea”: “Es una novela machista que traspasó edades, fronteras y épocas”

A más de veinte años del estreno de “Betty, la fea”, cuando la vimos en televisión y conseguía altos picos de sintonía. Hoy el éxito parece seguir acompañado a la telenovela que seguimos en Netflix, donde es, además una de las más producciones más vistas ¿Cómo la novela, a través del tiempo sigue conectada con el público?

Es impresionante lo que ocurre. La aceptación del público es absoluta e increíble. Las nuevas generaciones nos están empezando a ver, de hecho, yo tengo fans niños y adolescentes. Pienso que Fernando Gaitán (Creador de “Betty, la fea”), fue un genio. Agarró una idiosincrasia y abarcó a todo el mundo. Todos nos identificamos con algún personaje de la telenovela ¿Quién no ha sido en algún momento “Betty, la fea”? ¿Marcela Robles o Armando? La historia era muy real.

Sin embargo, así como “Betty, la fea” cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo, hay quienes la critican de machista. Por ejemplo, el mismo protagonista de la telenovela Jorge Enrique Abello la ha calificado de: Machista, homofóbica y maltratadora de mujeres. ¿Qué piensas tú?

Obviamente es machista, porque los presidentes del directorio de ‘Eco moda’ siempre son hombres, los que están en el poder son hombres, e incluso algunos maltratan a las chicas, pero yo creo que es interesante si lo vemos desde el punto, en que Fernando Gaitán cambió eso, al mostrarnos de que el poder podía recae en una mujer, y no necesariamente en una chica linda, sino en una fea. A mí me parece que es una telenovela genial que ha traspasado fronteras, edades y épocas.

Hay una frase repetitiva en el personaje de Patricia Fernández ‘La Peliteñida’ quien cada que puede ‘presume’ de ‘Los seis semestres de finanzas que hizo en la San Marino’ ¿Este fue tu aporte en el proceso de construcción del personaje?

Fernando Gaitán quería una frase que pegará y se quedará, es por eso por lo que Patricia repetitivamente lo dice, lo de ‘Los seis semestres de finanzas en la San Marino’ se le ocurrió a él, pero yo le di el tono chispeante que tiene el personaje.

Respecto a las regalías, se dijo que ustedes no las recibían ¿Esto es cierto?

Regalías no recibimos, pero la Sociedad de Gestión, ha trabajado en el tema y tenemos otro tipo de beneficios por nuestra imagen, no tiene que ver con regalías, pero sí tiene que ver con las veces que hayamos salido en la telenovela, el horario y el rating.

Lorna Cepeda, la mujer luchadora.

Para los que la conocimos en"‘Betty, la fea" como la superficial Patricia Fernández, Lorna Paz no es ni la sombra del personaje que la lanzó a la fama. Es una mujer fuerte y valiente que ha sabido afrontar el maltrato de su pareja y el cáncer de la piel. De ambos, ha salido victoriosa.

La ola de violencia y maltrato a la mujer cada vez es mayor y aterradora. En una entrevista confesaste que tu habías sido víctima de maltrato ¿Cómo afrontaste ese episodio de tu vida?

El tema del maltrato es súper doloroso y complicado, y como mujeres debemos pararlo de una vez. A veces, cuando eres muy niña los hombres se aprovechan para abusar de una. Mi consejo es que siempre tienen que defenderse, poner límites. En mi caso yo tomé la decisión de separarme y punto, fui radical.

Desde todo punto de vista, eres una mujer luchadora, que además ha tenido que enfrentarse a una enfermedad muchas veces letal, como el cáncer.

Cuando te dan una noticia así, no la entiendes. Yo creo que en la vida todo pasa por una razón o algún motivo, y no tiene que ver con la religión, es con la fe que tengas. No hay otra cosa que te sostenga. Toda la vida he tenido una vida espiritual y eso fue lo que me salvó. Me operaron, fue difícil para mí, me salvé, es un milagro.

Después de esta segunda oportunidad, ¿Consideras fundamental el tema de la prevención?

Hay cosas que tienes que dejar de hacer cuando te pasa algo así, cambios radicales. El sol no puedo verlo. Antes amaba broncearme, y ahora no puedo hacerlo, y no me importa. También, así no salga a la calle, debo usar bloqueador solar. Son cosas chicas en comparación a estar viva.

DATO: Lorna Cepeda presentará el concierto de La India que se realizará este domingo 2 de febrero en la discoteca ‘Banana’, en el Boulevard de Zarate. Las entradas están a la venta en Teleticket.