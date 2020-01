Luego que Magaly Medina terminara mostrando más de la cuenta debido a un incidente que sufrió con su vestido en la presentación del primer programa de la temporada 2020, la periodista inició una nueva edición de “Magaly TV: La Firme” refiriéndose al tema y luciendo unas cintas de seguridad sobre su cuerpo.

“¡Hola, buenas noches! Para evitar accidentes, hoy la producción del programa decidió tomar drásticas medidas de seguridad y me enviaron así... ¡Qué falta de glamour por Dios!”, dijo la popular “Urraca” entre risas.

Magaly bromeó con el hecho de que la producción le haya puesto las cintas en el cuerpo, incluso dijo que INDECI se había quejado por el bochornoso incidente que fue presenciado en televisión nacional.

“Me han puesto cintas de seguridad... el canal ha protestado (por el incidente) (...) Han dicho que este tipo de accidentes no pueden pasar... Parezco esas calles cuando las cierran, cuando clausuran un local ¿No le ponen este tipo de cintas?, ¿Cómo pueden malograr un vestido tan bonito? INDECI se ha quejado ja, ja, ja...”, se preguntó.

En otro momento, en un tono más serio, la conductora de “Magaly TV: La Firme” sostuvo que estos accidentes suelen pasar en un programa en vivo.

“Estos accidentes le pasan a cualquiera. Este es un programa en vivo no uno grabado. Acá nada se imposta todo es improvisado, todo es espontáneo, hasta cuando me caigo y también cuando se me salen las ‘chichis’”, agregó.

Asimismo, la periodista culpó a su equipo de producción por no avisarle. “Y ustedes torpes, que ninguno me avisó ¿Cómo es posible? Se quedaron mirando... ¿Qué cosa querían, ver más? Es el colmo... Los voy a despedir a todos”, finalizó.