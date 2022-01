Este lunes 24 de enero, los fanáticos del programa concurso, Habacilar podrán ver una nueva versión a la cual se le llamará ‘ Esto es Habacilar ’. A raíz de este anuncio muchos de los espectadores esperan que el cantante y reconocido conductor de televisión, Raúl Romero sea quien lidere este proyecto, el cual s verá por las pantalla de América TV desde las 7:00 pm.

NO TE PIERDAS - Habacilar: horario de estreno y dónde verlo por TV

Raúl Romero , también conocido por generaciones pasadas como el popular ‘Cara de haba’, luego de escuchar los rumores que lo ponían como el conductor de este nuevo espacio televisivo, salió a dar un mensaje, que quizás a muchos de sus fieles admiradores no les gustó mucho.

Tras difundirse la promoción del programa con su voz en el ambiental, muchos internautas se preguntaron si el popular ‘cara de haba’ volvería. En ese sentido, el cantante de rock se expresó en sus cuenta oficial de Facebook.

“Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a regresar a la televisión. No tengo pensado volver en este momento. No está en mis planes actuales. Mis planes actuales están en seguir en la música. Estoy escribiendo… Ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no”, dijo un poco triste al saber la desilusión que ocasionaría.

Semanas más tarde, sería consultado nuevamente si habría forma de que pertenezca a las filas de América TV; sin embargo, reafirmó que sería imposible darse este pedido.

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram (que no estará en Habacilar). La mayoría de la gente recibió el mensaje: ‘No voy a ir a la tele’; pero hay gente que cree que se trata de una estrategia de marketing y hay otra gente que no puede creer que algo que ve en la TV no sea verdad”, agregó Romero.

RAÚL ROMERO Y EL CONCIERTO QUE SE VIENE

En medio de todas las especulaciones sobre su posible ingreso a Esto Es Habacilar, el cantante también sigue mostrando sus cualidades sobre el escenario. Así es, el recordado ‘cara de haba’ se presentará en el ‘Reactivate’ juntos con conocidos artistas nacionales e internacionales.

La fecha programada está fijada para este 26 de febrero en el Arena Perú (costado de Jockey Plaza) desde las 1:00. p.m.. Fiel a su estilo, Raúl Romero deleitará sus famosas composiciones a cientos de peruanos que podrán asistir.

QUÉ DIJO PETER FAJARDO POR EL ESTRENO DE HABACILAR

“De repente mucha gente no sabe, pero yo he sido productor de R con R y de Habacilar, después Habacilar fui productor de Esto es Guerra. Después de 10 años de aguantar a los ‘combatientes’ y ‘guerreros’, ya no, dije regreso 10 años atrás cuando era feliz”, indicó.

“Que la gente gane su platita y se divierta. A parte de divertirse, el público va a participar por dinero en efectivo todos los días. La gente va a ir al estudio”, añadió Peter Fajardo.

Finalmente, el productor señaló: “No puedo decir quién va a estar el día lunes, pero puedo decir que la gente que veía Habacilar, va a sentir el ADN del programa. Los que no han visto el programa, les va a gustar, es una mezcla divertida y moderna de Habacilar”.