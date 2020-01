Esta semana, Univisión estrenó Rubí, el remake que Televisa emitió en 2004 y que lanzó al estrellato a su protagonista Bárbara Mori. La nueva versión, con Camila Sodi en el papel principal, es la tercera historia de Fábrica de sueños, el proyecto de Televisa que versiona producciones que fueron un gran éxito para la televisora mexicana pero en una historia corta de no más de 25 capítulos.

Sobre el personaje “Rubí”, una mujer capaz de todo por salir de la pobreza y conseguir sus metas, Sodi ha declarado: “Para prepararlo me gusta estudiar mucho, me gusta desglosar el personaje, arquetipos. Es difícil encontrar villanas protagónicas, pero en realidad no la veo como villana porque si empiezo a juzgar a los personajes o a la gente, ya no empatizo. Es un personaje que busca amor y en realidad esa es la esencia de todos los humanos”, dijo.

16 años después de su estreno, el personaje de Rubí es uno de los más recordados en la carrera de Bárbara Mori, y ese es uno de los grandes retos que tiene esta nueva versión, marcar una diferencia con su antecesora y hacer que Camila Sodi, guste al público a pesar de sus maldades, tal y como lo hiciera la actriz uruguaya.

Pero ¿Qué tanto ha cambiado este nuevo remake de “Fábrica de sueños”? Por lo visto hasta el momento, la entrada es uno de los cambios de esta nueva historia.

En la versión de 2004, el tema que abría la historia se llamó “La descarada” y lo interpretó Reyli. En el remake actual, el tema oficial es el clásico de Alaska y Dinarama, “A quien le importa” y es cantado por la propia Camila Sodi.

“La canción de Rubí la canto yo y es un homenaje a mi tía que amo y admiro tanto Thalía”, dijo Camila en una de sus historias de Instagram. Cabe precisar que en 2002, la cantante mexicana hizo "A quien le importa”.

PERSONAJES

En la versión actual de “Rubí”, el triángulo amoroso que protagonizó esta junto a Héctor y Alejandro se mantiene y es interpretado por José Ron y Rodrigo Guirao. Así también, el personaje de Maribel, la extremadamente mujer buena de la que Rubí se hará amiga para conseguir varios de sus propósitos. Este personaje es interpretado ahora por Kimberly Dos Ramos.

Sebastián Rulli, quien dio vida a Héctor en la versión de 2004 junto a Rodrigo Guirao, el actor que interpreta el mismo personaje en el nuevo remake.

HISTORIA

La versión seriada de “Rubí" comienza en el futuro, es decir, con el personaje principal de mayor edad y golpeada por las consecuencias de su mal proceder. Con una cicatriz en el rostro y aparentemente coja, esta ahora señora está interesada en que se conozca su historia y para ello pacta una entrevista con una reportera.

“Me advirtieron que tuviera cuidado... A usted la rodea una leyenda negra. La acusan de destrozar la vida de muchos hombres poderosos, de terminar con sus familias y fortunas”, le dice la periodista a Rubí, a lo que esta responde “Te vas a sorprender”.

Segundos después, ahora en el pasado, la historia nos muestra a una joven Rubí, moviéndose entre los lujos de la universidad donde estudia y de la precariedad de su vida familiar.

Camila Sodi como Rubí.

Como en la historia original, esta nueva Rubí irá demostrando que su ambición es una de sus mayores cualidades, e irá tramando el camino que la lleve a conseguir salir de la pobreza que tanto desprecia.

En la galería que abre esta nota, un comparativo de los personajes de la versión original y este nuevo remake. ¿Con qué historia te quedas?

