Lark Voorhies, la actriz que interpretó a Lisa Turtle, la chica de quien estaba perdidamente enamorado Screech en “Salvado por la campana”, la serie que transmitió NBC en la década de los noventa, ha dicho que nadie se comunicó con ella para el revival que viene preparando gran parte del elenco original.

“Tengo que admitir que me sentí un poco menospreciada y herida cuando no fui invitada a ser parte de la reunión de “Salvado por la Campana”, así como a otros eventos de los miembros del elenco. Sin embargo, por supuesto, también me di cuenta de que tener este desorden mental puede haber jugado un papel importante en esa decisión . Con eso en mente, estoy realmente agradecida por haber tenido la oportunidad de trabajar en un programa que ha tenido tanto éxito", declaró la actriz, diagnosticada con trastorno bipolar ,en entrevista al programa “The Dr. Oz Show”.

En “Dr. Oz Show”, Voorhies de 45 años, habló abiertamente de su estado mental, estado que antes negaba. La madre de la actriz, presente en el programa de televisión, dijo sobre su hija:

“En este momento me siento realmente bien, pero he luchado mucho. He pasado muchas noches llorando y estaba totalmente perpleja y perpleja”, dijo Tricia, y agregó que el médico de su hija la ayudó a “aceptarla”.

SOBRE EL REVIVAL DE LA SERIE

Según han informado varios medios estadounidenses, la versión moderna de “Salvado por la campana” se ubicará en la época actual, teniendo como gran novedad que el personaje de Zack Morris (Mark-Paul Harry Gosselaar) será gobernador de California.

Sobre el actor, este solo aparecerá en tres episodios y también será parte de la producción.

Elizabeth Berkley y Mario López, son dos de los actores que han confirmado su participación en la serie, mientras que Tiffani Thiessen, quien interpretó a Kelly Kapowski en la ficción, aún está en conversaciones para regresar al programa.

Sobre la trama, se ha dicho que Zack Morris como gobernador de California, presentará una propuesta para enviar a un grupo de estudiantes de escuelas cerradas a instituciones de mayor rendimiento del estado, entre estas, Bayside High, el colegio donde este estudió.

NUEVOS PERSONAJES

Además de los actores confirmados, una nueva generación de actores completan el elenco del revival. Así por ejemplo, “Salvado por la campana” tendrá en sus filas a Mitchell Hoog como Mac Morris, “el hijo encantador y privilegiado de Zack, Belmont Cameli como Jamie Spano, “el capitán del equipo de fútbol de Bayside y el sensible hijo de Jessie, Haskiri Velázquez como Daisy, una estudiante de segundo año “inteligente y ambiciosa” que asistirá a Bayside una vez que su escuela se cierre, Alycia Pascual-Pena como Aisha, la mejor y competitiva amiga de Daisy, Josie Totah como la animadora y John Michael Higgins como el director Toddman.





Sobre la fecha de estreno del revival de “Salvado por la campana”, se dice podría ser antes de medio año.

“Salvado por la campana” fue una de las sit-com más populares de principios de los 90. Se emitió desde 1989 hasta 1993 y fue protagonizada por Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley, Mario Lopez, Tiffani Thiessen, Lark Voorhies, Dustin Diamond y Dennis Haskins.

Tras su final, el programa tuvo dos spin-offs (Salvados por la campana: Años de universidad y Salvados por la campana: La nueva generación) y dos películas para televisión (Movida en Hawai, 1992 y Boda en Las Vegas, 1994).





