Santiago Galindo: qué se sabe de la muerte del productor de "Bailando por un sueño"

Santiago Galindo, uno de los productores más exitosos de la TV mexicana, falleció la mañana de este miércoles en circunstancias que todavía están bajo investigación.

Televisa, la cadena con la que trabajó por años, confirmó la noticia con un escueto pronunciamiento en Twitter. "En Televisa lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero productor Santiago Galindo", se publicó.

En Televisa lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero productor Santiago Galindo. La Procuraduría investiga su muerte al haber acontecido en la vía pública. Pedimos respeto para sus familiares y amigos. — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) 11 de julio de 2018

El cuerpo de Santiago Galindo fue hallado sin vida abordo de un auto, en la colonia Los Alpes delegación Álvaro Obregón. La procuraduría capitalina (PGJCDMX) investiga el posible suicidio.

De acuerdo a los reportes policiacos citados por el diario "El Universal" de México, a las 8:15 de la mañana del miércoles elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se acercaron a un auto Kia Óptima color blanco que estaba estacionando en medio de la vía pública, sobre Gutiérrez Zamora esquina Espigones.

Al mirar por las ventanillas del vehículo los oficiales notaron que el conductor ya no presentaba signos vitales y que presentaba una herida por arma de fuego. En las manos, además, Galindo, quien vestía una chaqueta de color verde, tenía una pistola.

Santiago Galindo fue hallado en su vehículo, estacionado en la colonia Los Alpes en México. (Fuente: El Universal/ GDA)

Los peritos correspondientes realizaron las diligencias para iniciar la carpeta de investigación por el delito de homicidio por otras causas.

UNA FIGURA IMPORTANTE DE LA TV

Santiago Galindo fue, junto a su hermano Rubén Galindo, responsable de importantes éxitos de Televisa. Con la cadena realizació producciones como "Bailando por un sueño" y "Cantando por un sueño".

Precisamente por "Bailando por un sueño", los Galindo trabajaron con la conductora Gisela Valcárcel en la adaptación de la franquicia en el Perú.

"Pequeños gigantes" (también adaptada en América Latina) y "América celebra a Chespirito", el homenaje a Roberto Gómez Bolaños tras su muerte, son otras de las producciones que llevan la firma de Santiago Galindo.

La escena en la que fue hallado sin vida Santiago Galindo. (Fuente: Twitter)

LO RECUERDAN CON AFECTO

Tras conocerse la noticia del deceso del productor, conocidas figuras del espectáculo mexicano lamentaron su pronta partida.

Uno de ellos fue Emilio Azcarraga, CEO de Televisa.

Descanse en Paz Santiago Galindo, un abrazo con mucho cariño a su familia — emilio azcarraga (@eazcarraga) 11 de julio de 2018

La actriz Adriana Louvier, quien colaboraba con Galindo en la telenovela "Sangre de mi sangre" (todavía sin estrenarse), dijo:



Lamento mucho el fallecimiento de #SantiagoGalindo productor del que era mi próximo proyecto. Siempre amable y respetuoso. Que en paz descanse. — Adriana Louvier (@adriana_louvier) 11 de julio de 2018

Osvaldo de León, que también integraba el elenco de "Sangre de mi sangre", se mostró tan sorprendido como Louvier.

Que dolor despertar y leer esta noticia. Estábamos a nada de iniciar. Que Dios de paz y fortaleza a su familia. Descansa querido Santiago. #SantiagoGalindo — Osvaldo De León (@OsvaldoDeLeOnOf) 11 de julio de 2018

La actriz Laura Vignatti pidió respeto por la familia del productor ante las imágenes explícitas que se han compartido en redes.

QEPD Santiago Galindo, mucha fuerza y luz para toda su familia y seres queridos. ✨🙏🏻 por favor eviten compartir esas imágenes que circulan en redes. Por respeto. — • LAURA VIGNATTI • (@LauraVignatti) 11 de julio de 2018

Sofía Castro, actriz y sobrina de Verónica Castro y, dijo:

Con tristeza me entero de la partida de nuestro querido Santiago Galindo 🙏🏻 descanse en paz... un abrazo a toda su familia — Sofia Castro (@sofia_96castro) 11 de julio de 2018

Laisha Wilkins destacó las cualidades como persona de Galindo:

Lamento muchísimo el fallecimiento de Santiago Galindo. Un hombre amable y trabajador. Espero su familia tenga pronta resignación. ✨ — LAISHA WILKINS (@laishawilkins) 11 de julio de 2018

La peruana Laura Bozzo, quien fue parte de las filas de Televisa, se pronunció de esta manera en la edición digital de "TV Notas": "Fue uno de los más grandes productores que he conocido de Televisa. No puedo creer la noticia, me ha tomado por sorpresa, hay que guardar el respeto posible por sus familiares".