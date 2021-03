La cantante de salsa Yahaira Plasencia se mostró sorprendida ante los rumores que señalan que se habría reconciliado con el futbolista Jefferson Farfán.

“¿Qué? No, no hay forma, nada que ver. Me han inventado un romance con Diego Zurek, ahora con Pancho, con todo el mundo me inventan romances. Con Jefferson nada que ver, le deseo todo lo mejor”, dijo la cantante de salsa a las cámaras de “América Espectáculos”.

Sin embargo, la intérprete de “Y le dije no” no descartó en un futuro tener una relación sentimental con algún personaje del medio artístico. “Nunca digas nunca porque Dios te puede meter a alguien del medio y te friegas”, añadió.

Plasencia negó que entre ella y Pancho Rodríguez exista algo más que una amistad. “Con Pancho (Rodríguez), Diego Zurek y con Facundo (González), con ellos tres he echo buena amistad, somos bien patas, les he agarrado mucho cariño, pero con todos me llevo super bien. No hay absolutamente nada con ninguno de los tres”, contó.

Por otro lado, la integrante de “Esto es Guerra” celebró el éxito de su tema “Ulalá”, que ha logrado ubicarse en el ranking de la cadena HTV y es número uno en una conocida radio de Ecuador.

“Estoy súper contenta, no puedo estar más agradecida con la gente que sigue mi música. Estamos en puesto 4 de HTV”, expresó Yahaira.

Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano critica a Yahaira Plasencia por cantar con playback en “El Artista del Año”

Tilsa Lozano critica a Yahaira Plasencia por cantar con playback en El Artista del Año