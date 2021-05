En la última edición de “Yo Soy, grandes batallas”, las duplas conformadas por ‘Adele’ (Joaquina Carruitero) con Susan Prieto, y la de ‘Yuri’ (Noelia Calle) con la salsera Amy Gutiérrez quedaron sentenciadas. Siendo el primer par eliminado de la competencia.

La pareja no logró el favoritismo del público y fue eliminada tras interpretar “Seft fire to the rain” ante el jurado.

Mientras que la salsera y ‘Yuri’ interpretaron una versión especial de “El triste” de José José. Por su lado, el jurado Mauri Stern manifestó su molestia ante la decisión tomada por el público.

Al finalizar el programa, cuatro duplas se quedaron en ‘Zona de riesgo’. Se trata de las parejas conformadas por Tommy Portugal y ‘Juan Luis Guerra’, Gaby Zambrano y ‘Vicente Fernández, Jean Paul Strauss y ‘Marcello Motta’, y ‘Yuri’ y Amy Gutiérrez.

Adolfo Aguilar, conductor del programa de Latina, señaló que dos de las cuatro parejas irán a una sentencia tras conocerse quiénes fueron los menos votados.

