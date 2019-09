Día Mundial del Turismo | Desde hace cinco años, Analucía Rodríguez (34) no sabe lo que son los horarios de oficina (y no se arrepiente). Dejó un importante puesto regional en Kimberly Clark, y mochila en mano, empezó su aventura por el mundo. Después de recorrer 69 países, la peruana asegura que arriesgarse a dejar el rubro corporativo fue la mejor decisión que pudo tomar.

La viajera -que cuenta con una especialidad en Publicidad y Marketing- trabajó por años en el área digital de grandes empresas, agencias de publicidad y medios de comunicación. Incluso, ha sido profesora en másters y diplomados. A sus familiares, amigos y alumnos en un principio les sorprendió su decisión, pero ahora son quienes más la siguen y celebran la gran aventura que ha sido crear su blog: “Viajar para Vivir”.

"Todos hemos estado cómodos en un trabajo, relación o estilo de vida, pero creo que donde ocurre la verdadera magia, es justamente ahí fuera, cuando decides seguir tu pasión y enfrentarte a lo que se venga", detalla Rodríguez.

-¿Por qué decidiste dejar un puesto regional en Kimberly-Clark para vivir viajando?

Porque el mundo es demasiado grande para quedarte en un mismo lugar toda la vida. Si es verdad que yo tuve rondando la idea en mi cabeza por bastante tiempo, y evidentemente a cualquiera le da miedo dejar un excelente trabajo y la estabilidad para lanzarse a la aventura, pero no me arrepiento en lo absoluto.

-Así nació tu blog "Viajar Para Vivir"

Ya son 5 años compartiendo mis experiencias viajeras. ¡Cómo pasa el tiempo! Lo abrí cuando decidí tomarme un año sabático e irme a dar la vuelta al mundo y sentí que tal vez a un par de gatos podía interesarles lo que iba conociendo. Al final resultaron ser un poco más de un par de gatos, y aquí seguimos 5 años después.

(Foto: Facebook / Viajar para Vivir)

-¿Se puede vivir de los viajes? Solo te dedicas al blog o realizas otros trabajos para financiar tus travesías

Alguna vez quise dedicarme 100% al blog, y conozco gente que definitivamente con mucho esfuerzo sí puede vivir de él, pero yo tengo bastantes años de experiencia en marketing digital, y si bien, aplico todo eso para lo que hago del blog, preferí trabajar como Consultora de Marketing y Comunicación de forma remota con clientes en varios países, que es lo que más me gusta. Tengo un pequeño equipo y con todos ellos trabajamos de forma online, sin importar donde estamos ubicados. Tal vez el 65% de mis ingresos vienen de las consultorías, y el 35% del blog.

-¿Llevas la cuenta de todos los países y ciudades que has visitado?

Ciudades no, pero países van 69. Igual no es un tema de cantidad sino de calidad, y si he ido a algún sitio es porque realmente quería conocerlo y saber más del destino, su cultura, su gente, etc. Me encantaría poder conocer muchos más, hay demasiado lugares espectaculares que tengo pendientes.

-¿Cuánto ha sido el máximo y mínimo tiempo que te has quedado en un destino?

Pues ahora que lo pienso, tal vez en destinos como Gibraltar o Liechenstein solo fui a pasar el día porque estaba durmiendo en países aledaños, pero trato de quedarme por lo menos un par de noches, dependiendo del tamaño y el interés que tengo por el país.

He vivido en 8 países, así que si no contamos Perú (donde he vivido más de 20 años) o España (donde he vivido casi 9), te diría que Reino Unido donde estuve 1 año y medio, Brasil casi un año y luego México, Estados Unidos, Ucrania y Corea del Sur, donde estuve 3 meses en cada uno.

- En tu blog hay una frase que toma protagonismo: “Inspiración viajera para almas rebeldes”. ¿Te consideras una viajera rebelde?

Creo que más que viajera rebelde, un poco de alma rebelde sí que tengo. Siempre me ha gustado ir en contra de “lo normal”, me aburre. Me gusta desafiar el status quo y luchar por aquello que me apasiona; y la forma en que comparto mis experiencias de viaje en el Blog, supongo que no todos las van a entender, solo aquellos que tienen un poco de esa vena aventurera e irreverente dentro de ellos.

(Foto: Facebook / Viajar para Vivir)

-¿Recuerdas el primer viaje que hiciste sola?

¡Sí! Ese viaje me cambió la vida. Fue a Liverpool, porque soy una súper fanática de The Beatles. Recuerdo haber estado en Londres un par de semanas antes con amigas, pero nadie quiso venir a Liverpool después, así que me fui sola. No sabía bien cómo me iba a mover o si iba a conocer a alguien y resultó que la gente del hostel fue extremadamente buena onda y me acompañaron a todo sitio, y tuve unos días increíbles, bailando por las calles de la ciudad y cantando a todo dar en The Cavern. Es gente con la que pasé 3 días y hasta hoy mantengo el contacto.

-¿Qué es lo que sientes cuando escuchas o lees esas frases que una mujer no puede viajar sola?

Lo que más me llama la atención es que usualmente lo dice o un hombre o alguien que simplemente no se atreve. Pero que esta persona no sea capaz de salir de sus cuatro paredes no significa que otros no podamos. Yo llevo 5 años casi viajando a tiempo completo y aquí estoy vivita y coleando. Cuando tocan el tema de lo peligroso que es, realmente alucino, porque delincuencia y violencia – lamentablemente- , la vemos hasta es la esquina de nuestra casa, así que creo que la gente tiene que abrir mucho más la mente, porque mujeres viajeras estamos por todo lado, y con sentido común y precaución, cualquiera es capaz de lograr lo que quiera.

-Lo más complicado que te ha pasado durante tus viajes

No he tenido muchos contratiempos, pero tal vez cuando a veces se hace de noche y es más complicado movilizarse o no entiendes el idioma local y la gente de alguna forma no puede ayudarte. Pero bueno, trato de priorizar las cosas buenas que me han pasado a las malas, que son menos.

-¿En cuanto a culturas qué situaciones te han sorprendido durante tus aventuras?

¡Uf, tengo decenas de anécdotas! Hay una que me marcó bastante, en la India, cuando hablaba con una chica súper linda, algunos años menor que yo. Estábamos hablando de relaciones y matrimonio, y ella comentó: “Ah, es verdad que ustedes se casan por amor”. Y yo me quedé boquiabierta, pensando que cómo era posible que todavía hubiera lugares donde no te permitieran elegir a ti mismo, a la persona con la que pasarás el resto de tu vida.

(Foto: Facebook / Viajar para Vivir)

Imagínate que viví algunos meses en Corea del Sur, y allá tienen tradiciones muy diferentes a las occidentales. También estuve en Siberia o Asia Central, donde desde la comida hasta la forma en que fueron criados es diferente. Y he visitado muchos países musulmanes, donde definitivamente, su forma de vivir o pensar es diferente a la nuestra.

Pero la verdad es que también me he sorprendido al poder conocer gente que vive a miles de kilómetros de mi casa, que se ha criado totalmente diferente a mi, pero con los que, cuando empiezas a hablar, te das cuenta que tienes más similitudes que pensabas. Tenemos los mismos sueños, los mismos deseos, nos reímos de lo mismo. Así que a veces, a pesar de la cultura diferente, somos más parecidos de lo que pensamos.

-¿Por qué dejar la zona de confort y viajar?

¿Quién querría quedarse en el mismo lugar toda la vida? Yo no, por lo menos, aunque ame mi país. El mundo es gigante y la verdad, yo no puedo aguantar las ganas de conocer tantos sitios maravillosos. Todos hemos estado cómodos en un trabajo, relación o estilo de vida, pero creo que donde ocurre la verdadera magia, es justamente ahí fuera, cuando decides seguir tu pasión y enfrentarte a lo que se venga. No es para todos, eso lo tengo claro, pero si tienes un bichito ahí dentro diciendo que lo hagas; no lo pienses mucho y lánzate.

-¿Qué es lo que más disfrutas de pasar el tiempo viajando?

La flexibilidad que tengo de quedarme el tiempo que quiera, donde quiera y ser yo misma quien toma todas las decisiones. No estoy de vacaciones por lo que no tengo que hacer todo en una semana y corriendo. No tengo que pedirle permiso a ningún jefe, o salir en feriados cuando todo es más caro y lleno de gente. Me encanta que salgan viajes esporádicos, me encanta decidir por mí misma, me encanta conocer lugares en temporada baja, me encanta el poder decir: “Pues ahora viviré en este país 2 meses”, o “el próximo fin de semana tengo ganas de una isla. Voy a buscar pasajes”. Y en serio, viajar de esta forma es más barato que vivir en un lugar donde pagas alquiler, auto, gasolina, seguro, gimnasio, comidas. Somos varios los que ya hemos adoptado este estilo de vida como nómadas digitales, y la verdad es que se aprovecha la vida de la mejor manera. ¡Ojalá más peruanos se animen!

-¿En qué destino te encuentras actualmente?

Acabo de estar un par de semanas de expedición por Kazajistán y ya estoy en Madrid otra vez, donde estoy basada hace algunos meses, y desde aquí realizo varios viajes; y cuando no viajo, hago vida local que me encanta en esta ciudad.

-¿Cuáles son tus cinco destinos favoritos en el mundo y por qué?

¡Uf es muy difícil elegir 5! Pero bueno, ahí vamos. India, porque es simplemente de otro mundo. Luego Suiza, porque sus paisajes son de postal. Perú sin duda, nuestro país es espectacular. México me parece un país completísimo ya que tiene naturaleza, gastronomía, cultura, gente súper amable, etc. Y como quinto, tal vez Tailandia. Estuve 2 meses recorriéndolo y realmente desde Bangkok a Chiang Mai, pasando por sus playas y parques naturales, es una maravilla. Es solo una pena como el turismo se está desbordando y no lo están conservando adecuadamente.

Dato: Sigue los viajes de Analucía Rodríguez, ingresando a sus cuentas de Instagram, YouTube y Twitter “Viajar para Vivir”.