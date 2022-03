Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera -creadoras de Misias pero Viajeras- llevan seis años viviendo de lo que les apasiona: mostrar experiencias reales de los destinos que visitan alrededor del mundo. A la fecha, cuentan con más de medio millón de seguidores tanto en su cuenta de YouTube como en Instagram, número que han conseguido a pulso con el minucioso trabajo que hacen al investigar los destinos a los que van, apuntando a los planes más económicos y revelando lugares imperdibles para que sus seguidores no se pierdan de nada y disfruten.

Hace algunas semanas se mostraron orgullosas del trabajo que vienen realizando, ya que fueron reconocidas por el público que las ha visto crecer y mejorar con el transcurso de los años. Ellas obtuvieron el Premio Luces como mejor programa de entretenimiento digital y no dudaron en agradecer a sus fieles seguidores y a todo el equipo que trabaja junto a ellas. “Nos sentimos muy felices, porque es un gran reconocimiento para el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos 6 años”, contó Fátima a El Comercio, muy emocionada.

“Sentimos que estamos muy agradecidas con las personas que nos siguen y que este ha sido un reconocimiento a que el contenido que hacemos es bueno, educativo y de mucha ayuda a las personas. Estamos muy felices de compartir este premio con nuestro equipo de trabajo. La gente no sabe pero somos varias personas las que trabajamos en hacer el contenido y esto nos motiva a seguir dándolo todo”, sostiene por su parte, Daniela.

En redes sociales las hemos visto disfrutando del mar del caribe, en bicicleta por las calles de Ámsterdam y frente a las pirámides de Egipto. “A la fecha vamos visitando 20 países y hemos repetido varios destinos porque nos encanta volver a los lugares que nos gustaron mucho. Nos gusta hacer viajes largos no de pocos días”, dice Fátima.

“Solemos repetir porque algunos lugares como México y Argentina porque son países muy visitados entre nuestro público latinoamericano y requieren que actualicemos la información. Sin embargo, durante este año y el siguiente visitaremos lugares nuevos para seguir sumando la lista y demostrar que a todos los países del mundo se puede viajar de forma económica”, añade Daniela.

Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera, creadoras de Misias pero Viajeras, han recorrido 20 países al rededor de todo el mundo. Foto: Captura / @misiasperoviajeras

¿Cuáles son los destinos que visitarán este 2022?

F: Este año arrancamos con México. En estos momento estamos en Argentina, luego nos vamos a Colombia y después volvemos a México una vez más. Posterior a eso vamos a Albania y Qatar.

D: En verano vamos a estar Europa, luego nos vamos a Asia. Son países bien locos, no los queremos ir revelando porque en la puerta del horno se quema en pan, pero van a estar chéveres.

¿Y a qué destinos siempre volverían?

Bali: es un destino místico, una mezcla de naturaleza, tradición y cultura. Muchos de los templos que conocimos están frente al mar y eso es muy mágico. También es por la gente, es muy buena onda e hicimos muchos amigos, a pesar de que tenemos religiones muy distintas sentimos que los pensamientos van muy bien con como somos en el tema del karma como obrar bien para que las cosas te vayan bien. Además, es un destino muy barato, y eso nos gustó bastante.

es un destino místico, una mezcla de naturaleza, tradición y cultura. Muchos de los templos que conocimos están frente al mar y eso es muy mágico. También es por la gente, es muy buena onda e hicimos muchos amigos, a pesar de que tenemos religiones muy distintas sentimos que los pensamientos van muy bien con como somos en el tema del karma como obrar bien para que las cosas te vayan bien. Además, es un destino muy barato, y eso nos gustó bastante. Nueva York: es una ciudad con mucho caos, con mucho movimiento, no duerme nunca, siempre hay algo que hacer y la mayoría de atracciones populares en Nueva York coinciden en que son gratuitas. Los puentes, Time Square, Dumbo... son lugares a los que vas y no tienes que pagar entradas porque siempre hay un plan chévere.

Otros destinos a los que volveríamos también son Roma, Cusco, Cancún y Ámsterdam.

Su diferencial con otros blogs de viaje es que dan la ‘info’ precisa para viajar económicamente. ¿Cuáles consideran que son los destinos más baratos en el mundo?

D: A nivel nacional hay muchos destinos que son bastante económicos. Cusco es un destino donde vas a encontrar buenos precios. También Ica y Puno. En cambio, sí es mas difícil encontrar precios económicos en destinos como las playas del norte, ahí es más complejo. Y también está el caso de lugares como Churín, incluso, como tienen poca ocupabilidad turística, se hace complicado encontrar precios buenos en temporadas altas porque hay pocos hospedajes.

F: En lo que respecta a destinos internacionales, creo que diría Egipto, Indonesia y Argentina.

¿Cuáles son los consejos infalibles a tener en cuenta antes de visitar algún destino turístico?

F: Es importante saber el costo de vida del lugar al que estás yendo para saber si es similar al de tu país o si es más caro, porque en ese caso tendrías que ahorrar más dinero. Lo otro es saber la temporada en que estás yendo, si es baja o alta, o el clima para saber qué ropa llevar.

D: Es importante saber las normas sociales del destino, aunque uno no lo crea en los viajes te das cuenta que a veces tendrás que vestir diferente, actuar diferente. Si bien hay cosas que son legales en Latinoamérica, en otros lugares no es así. Por ejemplo, en Arabia es ilegal tener muestras de afecto en público y tomar alcohol, y uno se puede meter en problemas si no averigua con anticipación.

¿Qué consejos de ahorro les darían a sus seguidores?

F: De todas maneras armar sus viajes con varios meses de anticipación. Si es un destino internacional por lo menos de 6 meses para que haya mas probabilidades de que encuentres precios baratos tanto en vuelos como en hospedajes, y tener el itinerario tentativo para no perder tiempo porque perder tiempo es perder dinero. También, leer las letras pequeñas en las cosas que compren, como en los boletos aéreos, porque por ejemplo si tomas una aerlonía low cost hay varias cosas que tienes que hacer antes de tomar el vuelo, y si no las haces antes y te das cuenta en el aeropuerto te cobrarán dinero extra.

D: Les aconsejaría a las personas preocuparse por su educación financiera, ya en este tiempo nos hemos dado cuenta que las personas no tienen una cultura de ahorro, no saben organizar sus gastos, no saben como proyectarse a ahorrar algo con anticipación… y no hablo solo para los viajes, sino que les puede servir para algo que se quieran comprar, lo consideramos 100% importante. Así que por favor amigos inviertan su tiempo en aprender a organizar su dinero. Les va a servir mucho.

¿Qué mensaje le enviarían a las personas que siguen su trabajo?

F: Les diría que detrás de los videos que ven en Youtube y en las demás redes sociales hay mucho trabajo. Yo que no soy comunicadora audiovisual, sino administradora, pensé que era algo muy sencillo. Pero la verdad es que hay mucha investigación, pre producción. Quisiera que sepan que le metemos sangre, sudor y lágrimas para que cada video salga de la mejor manera y con los mejores datos.

D: Gracias a todos los que nos vienen apoyando. Tenemos gente que nos sigue desde hace 6 años cuando hacíamos memes. Gente que ahora puede ver nuestra evolución viajando por todos los países del mundo y haciendo contenido enfocado en lo económico. De verdad estamos muy agradecidas con las personas que nos siguen.

F: Agrego que siempre vamos a mantener esa premisa, no importa donde estemos, ya sea en Churín o Dubái. Siempre vamos a estar buscando los mejores precios para que puedan hacer ese viaje que tanto sueñan posible.