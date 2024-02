Para que disfrutes del carnaval de la mejor forma, conversamos con Alan Anaya, quien desde el 2019 lleva emprendiendo viajes periódicos a la famosa Capital del Carnaval Peruano. Primero como turista, luego con una comunidad de viajeros y ahora a través de Novaturient Experiences, su propia agencia de turismo licenciada por Mincetur que en los últimos años ha logrado que muchos visitantes vivan al máximo el Carnaval de Cajamarca. Estos fueron los mejores consejos que el experto recomienda para estas fechas en la ciudad:

Busca hospedaje con anticipación

Así viajes con agencia o por tu cuenta, necesitas tener un hospedaje reservado (hotel o casa de huéspedes) antes de llegar a la ciudad. “Son muchísimas las personas que van al carnaval y cuando llegan ya no encuentran ningún lugar donde quedarse”, asegura Anaya. Además de reservar con anticipación, asegúrate de que sea con una empresa confiable . Un hospedaje con buenas referencias y, de ser posible, teniendo como intermediaria a una agencia de viajes confiable, porque al tener convenios firmados con hospedajes pueden asegurarte que tu lugar no será revendido. “Pasa que te ofrecen lugares a buen precio pero a la hora que llegas allá, terminas dándote cuenta de que le dieron tu habitación al mejor postor. Por eso hay que tener mucho cuidado de las estafas”, revela el experto en viajes. ¿Quieres asegurarte de que tu agencia es confiable? Hazlo en la página web del Mincetur ingresando su número de ruc.

Lleva equipaje ligero

Estos días de fiesta coinciden con la temporada de lluvias en Cajamarca. Siendo clima andino, en las mañanas habrá un sol intenso, hará frío y también lloverá ocasionalmente. Así, el experto recomienda llevar ropa abrigadora e impermeable, pero también ligera . Un cortavientos sería perfecto para esta ocasión porque te protege del calor y la lluvia. Si no tienes, en la ciudad puedes hacerte con un poncho impermeable de plástico, una sencilla prenda salvadora ante cualquier emergencia.

También, asegúrate de llevar un cambio de ropa que ya no tengas pensado volver a usar. Como es tradición, habrá juegos de pintura que teñirán todo de color. Las personas, las calles e incluso la fachada de las casas quedarán manchadas, por lo que se recomienda llevar ropa que puedas ensuciar tranquilamente pues “la pintura que usan puede tardar hasta semanas en quitarse de la ropa”, según el experto.

(Foto: carnavaldecajamarca.com)

Aprovecha en hacer turismo local

Para vivir la completa experiencia cajamarquina, hazte un espacio en el itinerario para visitar los principales atractivos turísticos de la ciudad. Prefiere los más cercanos al centro (de entrada libre o con un costo mínimo) y, si te sobra más tiempo, visita los más populares a media o una hora de distancia (puedes hacerlo a través de los económicos servicios de tours diarios que abundan en la ciudad). También, el experto recomienda darle la oportunidad a nuevos lugares como las Lagunas del Alto Perú, un complejo hidrológico de más de 600 cuerpos de agua que no es muy conocido aún por los turistas.

Planifica el itinerario según tus necesidades

Independientemente de tu fecha de llegada, asegúrate de que tus primeros planes sean tranquilos. Si te cuesta adaptarte al cambio de clima, empieza por ir a lugares cercanos y hacer actividades de intensidad suave. Conforme te aclimatas, puedes ir aumentando el grado de intensidad e ir a los lugares que demanden mayor distancia, altitud y esfuerzo. “Zonas como Cumbemayo, por ejemplo, te tomarán visitar toda una mañana”, afirma el experto.

Clasifica tus actividades por orden de importancia

Cajamarca está llena de historia, cultura y paisajes y actividades impresionantes, así que tendrás el itinerario a full. Si bien la época festiva durará todo el mes en la ciudad, los días imperdibles son del 9 al 11, pues están enfocados en el Ño Carnavalón y la fiesta se vivirá al máximo. Después, prioriza tus actividades según orden de importancia: puedes hacer tours religiosos, gastronómicos, culturales, paisajísticos y más.

Vive la fiesta en conjunto

Al Carnaval de Cajamarca no se va solo a mirar. Se va a bailar, cantar, comer, beber y mucho más. Vive la experiencia completa interactuando con la cultura y las costumbres del lugar a través de la interacción con los locales y otros visitantes que al igual que tú desean vivir al máximo el carnaval con el espíritu festivo a todo dar. Los cajamarquinos son conocidos por su amabilidad, así que siéntete en confianza para compartir con ellos y entablar conexiones que se conviertan en inolvidables recuerdos.

Prueba la gastronomía local

Cajamarca también es sinónimo de exquisitez gastronómica. Atrévete a probar sus platos típicos para que te sientas como un lugareño más. Algunos que el experto recomienda probar de todas maneras es el f rito cajamarquino, el caldo verde y el picante de cuy .

Si bien existen diversos restaurantes preparados para ofrecerte cartas completas con diversos platos típicos, el experto recomienda no saltarse la experiencia de probar la comida en los mercados. Allí encontrarás los platos más populares preparados por los lugareños con mejor sazón y a precios realmente económicos.

(Foto: carnavaldecajamarca.com)

Asegúrate un lugar estratégico para ver el corso

Según el experto, la parte principal es para las autoridades, pero las demás zonas están repartidas entre las agencias y negocios locales. Si vas con una agencia, puedes asegurarte un buen asiento para ver el corso. Solo procura que ésta sea confiable, pues han habido casos de reventa de asientos, un tema al que debes tener mucho cuidado si no quieres perderte del corso alegórico.

Por otro lado, si vas por tu cuenta, tendrás que madrugar para poder reservar un lugar propio que te permita ver con claridad y disfrutar de todo el pasacalle ya que la ciudad se llena de miles de turistas en estas fechas.

Ten cautela y moderación en público

Como en toda festividad de gran alcance, habrán miles de personas, entre turistas y locales, inundando las calles de la ciudad. Si ves mucha aglomeración, sé precavido con el cuidado de tus pertenencias, pues podrías perderlas y pasarías un mal rato en los mejores momentos del carnaval.

Las calles estarán resguardadas por personal policial durante la fiesta, pero aún así no te confíes. Si no eres local, recuerda que estás en un lugar distinto (mucho más si viajas solo) y procura beber con moderación , según aconseja el experto. No querrás sufrir accidentes o algún percance por excederte, pues podrías terminar teniendo un mal recuerdo y no podrías disfrutar al máximo hasta el último día de fiesta.

Prefiere no llevar niños