El Documento Nacional de Identidad (DNI) permite identificar a cualquier ciudadano del Perú, realizar trámites bancarios y para realizar viajes al interior del país o al extranjero. Por su relevancia en nuestras vidas, este documento se debe mantener vigente y renovado.

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación (RENIEC), todos los ciudadanos peruanos que desean viajar al interior de suelo peruano no podrán viajar si el DNI no está vigente. Es importante resaltar que desde el 1 de julio el documento vencido ya no tiene ningún tipo de validez y se debe tramitar su renovación.

Es importante resaltar que durante la pandemia, se estuvieron realizando prórrogas para ayudar a las peruanas y peruanos a realizar trámites con el DNI, entre ellos el poder viajar con este documento vencido.

Recordemos que puedes renovar tu DNI hasta dos meses antes de la fecha de caducidad por lo que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) invita a las personas a no esperar a último momento para realizar esta renovación y evitar las grandes colas que se forman a diario afuera de sus instalaciones.

Si tu DNI está vencido podrás viajar por el interior del país. (Foto: GEC) / ARCHIVO

¿Qué otro documento puedo presentar?

Una opción en caso pierdas o te roben el Documento Nacional de Identidad (DNI), y estés a puertas de viajar, es acceder en línea a un Certificado de Inscripción (C4), que contiene información de tu DNI. Este certificado es solo informativo, no reemplaza al DNI, ni tiene fines de identificación, pero te permitirán viajar con él.

Para solicitarlo, se puede hacer por Mesa de Partes Virtual y para ello debes contar con el número del DNI del solicitado, pero si lo haces de manera presencial, te pedirán los nombres completos como información mínima.

Requisitos

Para solicitar este documento se deben cumplir los siguientes requisitos: