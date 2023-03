Si eres de las personas que desean visitar México durante las celebraciones de Semana Santa entonces esta información te puede interesar. Se trata del trámite del pase turístico para que no tengas complicado durante tu visita debido a las restricciones del Hoy no Circula del país azteca, una medida implementada por el Gobierno para combatir el calentamiento global a través de la gestión del uso de combustible. Por ello en esta nota te contaremos cómo tramitar el permiso que necesitas para hacer turismo en territorio mexicano, entre otros datos que debes conocer.

CÓMO TRAMITAR EL PASE TURÍSTICO SI VIAJO A MÉXICO

A través de la información que comparte el medio mexicano El Universal, si planeas visitar Ciudad de México en este periodo vacacional es necesario que tramites el pase turístico, un requisito que te solicitarán para poder transitar sin restricciones en la ciudad, aunque cabe aclarar que esto aplica únicamente si utilizarás tu auto para movilizarte dentro de la capital.

Recordemos que uno de los requisitos que pide el Gobierno de la Ciudad de México a todos los automovilistas es respetar el programa “Hoy no Circula” de acuerdo con la verificación del auto que se realiza dos veces al año, esto con la intención de tener un mejor control sobre las emisiones contaminantes que los vehículos motorizados expiden.

El programa estipula que aquellos autos con placas que no pertenecen a la CDMX están sujetos a restricciones de circulación como no poder transitar de lunes a viernes de 5 a 11 am, un día entre semana según la terminación de la placa y los sábados de 5 a 22 horas.

Pero considerando que en algunos casos es válido no ceñirse a dichas reglas, es que se implementó un pase turístico para que los autos con placas foráneas puedan trasladarse dentro de la capital sin problema.

Para poder solicitar este pase turístico durante las vacaciones de Semana Santa tienes que seguir estos pasos:

Tener una cuenta de correo electrónico personal y la tarjeta de circulación del vehículo en el que viajarás a la CDMX .

en el que viajarás a la . Crear una cuenta en el portal: http://www.paseturistico.cdmx.gob.mx

Una vez creada la cuenta te llegará un correo con un enlace para llenar un formulario que solicita el Gobierno de la Ciudad de México para poder circular dentro de la capital.

para poder circular dentro de la capital. Por último, solo tendrás que escoger los días que planeas quedarte, puedes elegir entre 14, 7 o 3 días.

Te recomendamos imprimir el pase turístico para que lo lleves contigo todo el tiempo que circules dentro de la capital.

para que lo lleves contigo todo el tiempo que circules dentro de la capital. Recuerda que es un trámite gratuito.

Recuerda solicitar el pase turístico uno o dos días antes de comenzar tu viaje.

QUÉ ES LO QUE SE DEBE SABER SOBRE LA SEMANA SANTA

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable: entre marzo y abril.

Sigue siendo Cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da comienzo el Triduo Pascual: ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la última cena; el Viernes Santo, la crucifixión y muerte del Señor, y la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.

En algunos países se ha tomado como días de asueto, lo que también le ha valido la denominación de Semana Mayor.

QUÉ ES HOY NO CIRCULA

Hoy No Circula es un programa vehicular con el fin de reducir la contaminación atmosférica, aplicado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

La aplicación del programa Hoy No Circula ha sido implementado con el mismo nombre en Quito, Ecuador con características similares.

El programa Hoy No Circula comenzó en la última parte de 1989 y consistía en la restricción de la circulación a la quinta parte vehicular por un día entre lunes y viernes, dependiendo del último número de la placa vehicular expedida por el gobierno capitalino.

El programa Hoy No Circula fue planificado para aplicarse sólo en invierno, después de la temporada de lluvia en la Ciudad de México y cuando las inversiones térmicas incrementaban la concentración de contaminantes en la atmósfera del Valle de México. Sin embargo, después del invierno de 1990, el programa se estableció de manera permanente.

El programa Hoy no Circula fue acompañado por un amplio monitoreo de la emisión de gases contaminantes de los automotores registrados en el Distrito Federal, que revisa que deben pasar cada seis meses para que se determine si pueden circular en la capital o deben ser ajustados. Este procedimiento es llamado Programa de verificación vehicular en el Distrito Federal.

En 1997, como parte del programa Hoy no Circula, para estimular el empleo de nuevos vehículos automotores con un consumo de combustible más eficiente equipados con convertidor catalítico, los automóviles fabricados después de 1993 se convirtieron en candidatos a exentar la restricción a la circulación, siempre y cuando fueran presentados por sus dueños a la verificación y que los resultados de ésta fueran satisfactorios.

Como resultado de ello, en 2003 sólo se restringió la circulación al 7.6% de los vehículos capitalinos cada día de la semana, bajando desde el 20% propuesto originalmente.

También quedaron exceptuados del programa los vehículos que consumen gas licuado de petróleo y aquellos destinados para emergencias. Al haber cumplido 8 años en servicio, cualquier vehículo del Distrito Federal debe observar las restricciones del programa Hoy no Circula.

Para saber si un vehículo está exento o no del programa, son adheridas en los cristales del mismo una calcomanía que los distingue. A partir del año 2008, se implementa también el “Hoy no circula sabatino”, debido a que los sábados se registraban IMECAS como cualquier otro día de la semana.

El programa Hoy no Circula siguió vigente en el 2011 para los vehículos de combustión interna que no porten el holograma de la verificación vehicular “Doble cero” y “cero”.

A partir del 9 de julio del 2015 se modificaron las condiciones básicas de evaluación para el programa Hoy no Circula del Distrito Federal. Estos cambios implican que el factor determinante del holograma que recibirá cada vehículo no es ya su edad, sino exclusivamente sus niveles de emisiones.

Debido a las condiciones ambientales prevalecientes en marzo de 2016, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó que del 5 de abril al 30 de junio de ese año la mecánica del programa será diferente, cumpliendo todos los autos el día de restricción vehicular sin distinción de holograma.