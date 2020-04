Basta con apretar un botón para explorar distintas urbes del globo desde tu habitación. La música tiene el poder de llevarte a sitios alejados, y eso lo sabe la reconocida guía de viajes australiana Lonely Planet. Por eso, en su cuenta de Spotify reúne canciones de intérpretes o bandas locales, así como ritmos y sonidos tradicionales de cada lugar. Se trata de una experiencia musical que te permitirá seleccionar tu próximo destino sin moverte de casa. Lonely Planet Spotify cuenta con 80 listas que evocan diversos tipos de travesías y metrópolis.

Nueva York

Las insomnes calles de Manhattan han sido escenario de innumerables novelas, películas y, desde luego, canciones. En la Gran Manzana nacieron importantes grupos y artistas. ¿Ejemplos? Blondie y A Tribe Called Quest. En la lista de reproducción hallarás mucho hip hop, grunge y new wave. También, temas de Madonna; entre ellos, “Vogue”, que ganó popularidad gracias a la comunidad gay de dicha ciudad.

Lady Gaga, The Strokes y Frank Sinatra aparecen entre los célebres artistas de la lista neoyorquina. (Foto: Shutterstock)

Londres

Hay artistas británicos que al escucharlos nos trasladan a la bella capital inglesa. En la playlist destacan títulos de The Cure, Amy Winehouse, The Kinks, Sampha y Adele. Figuran, además, los clásicos “Girls and Boys”, de Blur, y “Bennie And The Jets”, de Elton John.

París

Desde música electrónica underground hasta temas legendarios del siglo XX. En esta lista te toparás con agrupaciones como Daft Punk y estrellas como Jain y Edith Piaf. Esta última es una de las cantantes más famosas de Francia. “La vie en rose” traerá a tu memoria el romanticismo que caracteriza a la capital europea.

¿Intérpretes contemporáneos? En la lista para rememorar París hay temas de Julien Doré y Zaz. (Foto: Captura Spotify)

La Habana

Sin duda, los géneros más alegres representan a la capital de Cuba. El mambo, la timba, el chachachá y la salsa se apoderan de esta playlist, gracias a Buena Vista Social Club, La Lupe, Joe Cuba y, por supuesto, la gran Celia Cruz con “Quimbara”.

Ciudad de México

Panteón Rococó y Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio aparecen con sus mejores temas de ska. Aquí también encontrarás emotivas baladas de José José y Christian Castro; y las infaltables rancheras de Aida Cuevas.

