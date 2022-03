A sus 28 años, Santiago Velazque ha recibido importantes reconocimientos por proyectos como “F2.0 mg”, un cortometraje que evidencia la situación de las personas con problemas mentales en el Perú, que alcanzó el máximo galardón en la categoría de “Mejor Montaje” en la III edición del Festival de Cine Universitario Render. Además, ha participado con sus proyectos en diferentes festivales internacionales.

El estudiante de cinematografía de Toulouse Lautrec ha lanzado Rikchay Perú, un emprendimiento social que busca democratizar y extender el lenguaje del cine y la fotografía mediante talleres virtuales y cursos gratuitos en todo el Perú.

Gracias al apoyo de diversas instituciones este proyecto cuenta ahora con una plataforma y ha logrado implementar una biblioteca virtual de libros de cine y fotografía.

— ¿Cómo decides estudiar cinematografía?

Antes de empezar a estudiar esta carrera pensaba que había poca visibilidad para la industria del cine en nuestro país y que tal vez no iba a encontrar lugares donde proyectar mis obras y cortometrajes. Sin embargo, me atreví y decidí estudiar cinematografía, una carrera que me apasiona y que me impulsó a crear Rikchay Perú.

— ¿En algún momento te imaginaste estudiar cinematografía?

10 años atrás no lo consideraba o era un sueño muy remoto, sin embargo, mi contacto con diferentes disciplinas artísticas como la música, el teatro y la fotografía me llevaron por este camino al mismo tiempo que comprendí que el cine es un trabajo multidisciplinario y en equipo para lograr una obra honesta y con temas importantes que merecen ser visibilizados.

— ¿Cómo nace Rikchay Perú?

En junio de 2020, en una de las peores etapas de la pandemia. Inicié esta travesía para romper los esquemas limitados de la cinematografía y la fotografía en el Perú, haciéndolas llegar a todos con métodos más remotos y accesibles. Mi principal objetivo es despertar el talento de los jóvenes, promoviendo la accesibilidad al conocimiento audiovisual. Creando a través de estos lenguajes nuevas oportunidades y valores en los estudiantes.

— ¿A cuántos jóvenes han logrado capacitar?

Rikchay Perú ha capacitado a más de dos mil jóvenes de escasos recursos, quienes han logrado producir trabajos de gran nivel que pueden ser visualizados en la página oficial https://rikchayperu.com/ . Durante el primer año, Rikchay Perú llegó a fidelizar a estudiantes de las zonas más vulnerables en más de 20 departamentos y 15 distritos de Lima metropolitana.

— ¿El Perú tiene potencial en la industria audiovisual?

Considero que existe mucho talento y lo podemos comprobar con las producciones nacionales que han logrado importantes reconocimientos. Lo que faltaba es poder compartir este lenguaje cinematográfico con el público para que puedan interpretarlo e ir a apreciar estas obras de autor, y así obtengan más alcance. No es que falte el talento, sino que hay barreras que aún tenemos que superar.

— ¿Hasta dónde quiere llegar Rikchay?

Tenemos como meta para este año llegar a más de cinco mil estudiantes con los talleres virtuales. Aperturaremos clases en las áreas de dirección de arte para cine y retoque fotográfico. También tenemos planeado acercar el lenguaje audiovisual de manera amigable a niños desde los 8 años, estos nuevos talleres iniciarán en marzo.

— ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que aún no están decididos en estudiar la carrera de cinematografía?

Todos somos latentes cineastas, pero hay que dialogar e Investigar con aquellos que tienen experiencias cercanas a la profesión, para crear un compromiso honesto con la carrera porque ello derivará en el éxito natural de todos sus proyectos.

