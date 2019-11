Vinicunca no es la única montaña de colores que puedes visitar en Cusco. A solo tres horas de la ciudad imperial, la cordillera de Palccoyo es un atractivo turístico que vale la pena explorar en tus próximas vacaciones, pues no te demandará mucho tiempo ni esfuerzo. La belleza de sus paisajes naturales son igual de sorprendentes que la tan famosa Montaña de Siete Colores.

Lo más recomendable para iniciar la travesía hacia Palccoyo, que se encuentra en la comunidad del mismo nombre, en el distrito de Checacupe, es contratar un tour desde el centro de Cusco. Los precios van desde S/145 por persona (incluye transporte, guiado, entradas y alimentación). En la página ytuqueplanes.com podrás encontrar más de una oferta.

También conocida como Cordillera de Colores o Arcoíris, Palccoyo todavía no es tan concurrida por los viajeros, por lo que no tendrás problemas si quieres realizar un paseo tranquilo, que te conecte con la naturaleza sin interrupciones. La caminata es sencilla y no te tomará más de una hora (a paso ligero) llegar a las tres montañas de colores que esconde esta joya cusqueña.

(Foto: Sara María Rodríguez)

Los 4900 m.s.n.m de este destino pondrán a prueba tu resistencia a la altura. Recuerda ir con ropa de abrigo, cortavientos y zapatillas de trekking. Es ideal que la mochila que lleves sea liviana. Empaca solo lo necesario como una botella de agua y snacks para el camino (caramelos de limón, frutos secos, entre otros). Además, debes tomar en cuenta que el sol puede aparecer con fuerza en cualquier momento de la ruta, por lo que un bloqueador será tu mejor aliado.

La aventura en Palccoyo

La cordillera de Palccoyo apunta a convertirse en el nuevo destino de moda, y sus caminos señalizados son de gran ayuda para todos los turistas. Aunque es un trayecto de fácil acceso, se recomienda realizar el trekking con un guía autorizado.

Durante la ruta hacia Palccoyo, un impresionante bosque de piedras atraerá toda tu atención. Aprovecha para sacar las mejores fotografías y mirar de cerca alpacas y llamas. Desde cada mirador que ofrece la ruta, tendrás la oportunidad de apreciar el nevado Ausangate, la quinta montaña más alta del Perú.

Los tonos rojizos, verdes y amarillos de las montañas te dejarán sin palabras durante toda la travesía. Cabe destacar que este fenómeno, al igual que la Montaña de Siete Colores, en la provincia de Quispicanchi, se originó debido a la presencia de rocas sedimentarias en erosión.

Como detallan los guías turísticos que día a día llevan visitantes a esta maravilla, la cordillera de Palccoyo es un plan alternativo que tiene todo lo necesario para hacer de tu viaje una experiencia mágica y única en Cusco. ¿Qué esperas para conocerla?