Dos tragos originales y uno tradicional de España. Giancarlo Torres, director de bebidas del restobar La República del Pisco; Aarón Díaz, propietario y bartender del bar Carnaval; y Diego del Rosario, chef ejecutivo del bar de tapas Almagro Tasca, nos explican cómo hacer los siguiente cocteles. Toma nota y ¡salud!

El conquistador

Torres lo creó para el famoso restobar del Cusco. En noviembre del año pasado, La República del Pisco inauguró su segundo local en Lima. El trago lleva 1½ oz de ginebra, 1 oz de aperol, ½ oz de almíbar de mandarina, 150 ml de agua tónica helada, cáscara de naranja cortada en espiral y pimienta molle molida y hielo al gusto.

El almíbar también puedes hacerlo en casa. “En una olla vierte 500 ml de zumo de mandarina, 250 g de azúcar blanca y 25 g de pimienta molle molida. Cocina a fuego lento hasta diluir el azúcar. Una vez que la mezcla haya enfriado, cuélala y resérvala en un recipiente de vidrio con tapa”, explica el barman.

Ahora que ya cuentas con todos los ingredientes coloca los cubos de hielo en la copa. “Cuando se empañe, escurre el agua del hielo derretido y deja los cubos sólidos”, advierte. Inmediatamente, echa la ginebra, el aperol y el almíbar de mandarina. Mueve y añade el agua tónica. Decora con un twist de naranja (piel de la fruta) y agrega la pimienta a la bebida.

Giancarlo Torres asegura que puedes reemplazar la ginebra de El conquistador por pisco o vodka. / Foto: La República del Pisco.

Paloma

Se trata de una de las obras con las que Aarón Díaz sorprende en Carnaval, la única barra peruana en el ránking The World’s 50 Best Bars 2019. Además, nominada a los premios Tales of the Cocktail 2020 en la categoría Best International Cocktail Bar para la región de Latinoamérica y el Caribe. ¿Los ingredientes de este coctel? 2 oz de tequila blanco, ½ oz de zumo de limón criollo, 1 oz de jugo de toronja rosada, ¾ oz de jarabe de goma, 3 oz de soda de toronja (el barman sugiere la marca peruana Mr. Perkins) y hielo. Para decorar: sal de ají (mezcla de sal con ají en polvo) al gusto. El vaso: largo, de 12 oz.

Elabora tu propio jarabe. “Pon agua y azúcar en cantidades iguales (por ejemplo: 500 ml y 500 g, respectivamente) en una olla y mezcla a fuego lento hasta diluir el azúcar. Las cantidades las dejo al criterio, ya que puede refrigerarse hasta por dos semanas”, indica Díaz.

Llegó el momento de empezar. Escarcha el borde del vaso con la sal de ají. Después, añade el tequila, el zumo de limón, el jugo de toronja y el jarabe de goma. Combínalos con una cuchara. Agrega el hielo hasta llenar los ¾ del vaso y, por último, la soda “de a pocos, justo sobre el último cubo de hielo para no romper las burbujas que se han generado en la bebida”, precisa el experto.

Aarón Díaz decora Paloma con sal de ají. Sin embargo, también recomienda hacerlo con una rebanada de toronja. / Foto: Bar Carnaval.

Tinto de verano

Este clásico español resulta ideal tanto de día como de noche. Diego del Rosario lo ofrece en su local de San Isidro, un espacio que transporta al país europeo gracias a la comida y a los shows de flamenco. Para degustarlo necesitas 5 oz de vino tinto, 200 ml de gaseosa de limón, ½ rodaja de naranja y hielo.

“Es fundamental enfriar la copa. Por eso, llénala de hielo. Una vez empañada por completo, quita el líquido del hielo derretido y vierte el vino tinto”, dice del Rosario. Coloca la naranja, mezcla y concluye con la gaseosa. El barman aconseja acompañar el tinto de verano con una tabla de quesos y jamones o una tortilla de patata (papas, huevos, cebolla y sal).

Para aprovechar la otra mitad de la naranja, Diego del Rosario sugiere picarla y servirla en un recipiente, al lado de la copa, como un detalle en la presentación. / Foto: Almagro Tasca.

