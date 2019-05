Gonzalo Torres y su nueva aventura televisiva: recorrer los caminos del Imperio de los Incas

Cuando se habla del “camino inca”, lo primero que se nos viene a la mente es la tradicional ruta que une Cusco con Machu Picchu. Sin embargo, esta es solo una parte de la enorme red de vías que integran el Qhapaq Ñan: el trayecto comienza en Colombia y pasa por Ecuador, Perú, Bolivia y Chile antes de llegar a Argentina.

Gonzalo Torres se ha propuesto mostrarnos esos senderos olvidados y poco difundidos del país, que esconden fascinantes historias de nuestro pasado milenario. El actor y conductor de tv estará al frente del programa ‘+20 mil Km: Historias del Camino’, de Movistar Plus.

Sentado en la sala de su casa, frente a una torre de libros que le acaban de llegar, Gonzalo dice sentirse contento de vivir esta nueva experiencia en la que, una vez más, confluyen sus pasiones. Historia, cultura viva y divulgación científica son los componentes de su nueva aventura en televisión.

-¿Cuál es la dinámica del programa?

- La idea es recorrer las rutas acompañado de otras personas, que no necesariamente estén ligadas al Qhapaq Ñam pero que tengan interés en recórrelas. Me van a acompañar artistas, chefs, diseñadores. Estas personas son tocadas por la experiencia y luego se inspiran para crear algo. Cada ruta tiene su particularidad. Algunas son más paisajísticas. Otras son más arqueológicas.



-¿Qué trayectos vamos a ver?

- La primera ruta que vamos a ver es cómo el Qhapaq Ñam atraviesa Lima. Por dónde la ciudad se superpone a este camino. También hemos hecho otra de Antioquía a Pachacamac. Y otra que va de Choclococha, en Junín, hacia Pisco y Chincha. Hemos hecho una ruta en Ayacucho, de Huamanga a Vilcashuaman. Y en Chala, Arequipa, subiendo desde Puerto Inca hacia el nevado Sara Sara.



- Imagino que muchos de estos destinos los has conocido por primera vez.

- Sí, de hecho. No somos los primeros, pero quizás sí de los pocos que han llegado a varios de ellos. Muchos ni siquiera figuran en las rutas turísticas, no hay información.



-¿Harán el camino inca de Cusco?

- No, no vamos a ir. Ese es el que todo el mundo conoce. Con este programa no pretendemos decirle a la gente que haga determinado trayecto. Nuestra intención es mostrar la ruta más allá de la evidencia física. Lo que hay a sus alrededores y como la cultura, a pesar de los siglos, aún se mantiene viva en estos lugares.



- Muchas personas te vinculan a la ciudad por ‘A la vuelta de la esquina’. ¿Te costó adaptarte a este nuevo formato?

- De hecho es un programa distinto. Definitivamente sí me costó salir del entorno, pero no fue tan abrupto porque también hay una historia y una narrativa que se vincula con el presente. Hay una continuidad en el tiempo. Por ejemplo, la que acabamos de hacer, en Tarma, está asociada a lo textil desde épocas prehispánicas. Eso es algo que me interesa poner de relieve.



- Has visitado varias ciudades de altura. ¿Cómo anda tu estado físico?

- (Risas) A pesar de mis varios kilos de más, bien. No digo que ha sido un castigo, pero la experiencia del programa me ha obligado a pensar un poco más en mi físico, lo cual es siempre positivo.



-¿Qué es lo que más rescatas de esta nueva experiencia?

-Para mí ha sido toda una aventura de descubrimiento. El Perú posee una riqueza que no sabemos aprovechar. Todo esto que tenemos y que puede ser puesto en valor para fines de integración, turísticos y para revalorizar también las comunidades del interior del país.



-¿Te consideras un viajero aventurero?

-Bueno, siempre he sido bien comodón la verdad.



-Digamos que te han sacado de tu zona de confort.

-Sí, pero eso me parece muy provechoso porque te obliga a salir no solo de tu zona física, sino mental. Entonces esa zona de confort mental se remueve completamente. En mi caso, el programa me ha permitido ver el Perú desde otra óptica y sentirme un privilegiado por tener esta oportunidad.



- Fuera del programa, ¿hay algún destino del Perú que no conozcas y te gustaría visitar?

- Me gustaría hacer el circuito de Chachapoyas, Gocta y Kuélap. Toda esa ruta me encantaría. Lo que pasa es que tengo tantas obligaciones que a veces me atan y no me permiten salir de Lima. Necesito que viajar sea parte de mi trabajo para poder hacerlo (risas). //



El Dato: “+20 mil Km: Historias del camino” se estrena este miércoles 8 de mayo a las 22:30 vía Movistar Plus (canal 6 y 706 hd)