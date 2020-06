“Al saber que Wuhan (China) se estaba infectando con el coronavirus, me contacté con diversas universidades y laboratorios, y me comenzaron a mandar información sobre la enfermedad para hacer diversos estudios. Habían varios proyectos para buscar una manera efectiva de protegerse”, dice Marino Morikawa, un reconocido científico de 43 años, nacido en Huaral y especializado en la biotecnología y nanotecnología.

Después tener el panorama más claro, Morikawa empezó con la búsqueda de equipos y empresas internacionales que combinen ciencia y tecnología para poder combatir esta enfermedad que apareció en China, en diciembre del 2019, y ya se ha extendido por 196 países del mundo. Es así como el Ph. D. en Ingeniería Ambiental, se sumó, primero como consultor y luego como científico, a un equipo de Corea del Sur que venía trabajando en la elaboración de mascarillas.

“Ellos tenían estudiado un producto desde hace muchos años atrás y que yo me haya dado cuenta de todos los errores en solo dos días les gustó y me invitaron a ser parte del equipo científico. Me sentí contento porque muchas veces se suele ser receloso con este tipo de proyectos”, explica a El Comercio.

En tiempo récord

El producto base eran unas mascarillas que cubrían alergias de polen y el plan del científico peruano y del grupo extranjero era trabajar en un nuevo proyecto que sea efectivo y resistente a más bacterias y virus. En solo tres meses, Morikawa pudo elaborar un modelo único con 5 capas de protección que incluye tejidos finos de plata pura y materiales resistentes como el ATV UV+, que se utiliza en ropa deportiva debido a que tiene polímero, un componente que absorbe y elimina el comportamiento bacteriano de los malos olores.

El mismo Morikawa afirma que este producto, llamado Eco Silver Plus, elimina hasta un 99% de bacterias y virus, incluidos el de la COVID-19. “Al ir entrando por cada capa los filamentos (del virus) se van saliendo y se van destruyendo, por eso que al entrar a la tercera capa ya relativamente, se puede decir, que se debilita y que sus proteínas se dispersan. En pocas palabras, (el virus) se debilita y se destruye”, enfatiza. Y agrega: “Este es un diseño mío. Cada elemento tiene respaldo científico y ha sido comprobado con diversos estudios y publicaciones especializadas”.

Más información sobre la Eco Silver Plus se puede encontrar en su página oficial de Facebook. En las próximas semanas, se prevé que la que el producto llegue a Chile, Argentina, Brasil, México e Italia. (Foto: Cortesía Marino Morikawa)

Morikawa también detalló a El Comercio que la Eco Silver Plus ha pasado por varios análisis y pruebas para comprobar su efectividad. Estos son:

El KATRI (Korea Testing & Research Institute), que es un instituto de Corea del Sur que realiza pruebas integradas, de certificación y consultoría técnica para todos los campos de la industria. Asimismo, se han realizado diversos análisis microbiológicos en la SGS, en español, Sociedad General de Vigilancia.

Y el producto cuenta con la aprobación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, conocido como la FDA (Food and Drug Administration), por sus siglas en inglés. En tanto, Morikawa espera la última certificación de la CE (Conformidad Europea), que indica, valga la redundancia, la conformidad con las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente de los productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo.

Vale resaltar que con la Eco Silver Plus, Marino Morikawa continúa con su visión amigable con el ambiente que ha caracterizado su trabajo. “Este producto equivale a 7 cajas de mascarillas quirúrgicas y a tres del tipo N95, y se puede usar mínimo 4 meses y máximo un año. Lo bueno es que es lavable, solo se usa agua y jabón. No se utilizan detergentes o lejía, ni se mete a la lavadora”

El costo de este producto, que se vende desde el tres de junio en nuestro país, es de S/120 y se puede encontrar toda la información pertinente en la página oficial de Facebook. En las próximas semanas, se prevé que la Eco Silver Plus llegue a Chile, Argentina, Brasil, México e Italia.

“Este es un producto que lo hicimos para haya menos contagios. Mi objetivo es hacer productos con los que las personas puedan sentirse cada vez más seguras”, enfatiza Morikawa.

