| : El papa León XIV sorprende a los chalacos con un triple “¡Chim Pum Cal | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
El papa León XIV sorprende a los chalacos con un triple “¡Chim Pum Callao!”

El papa León XIV sorprende a los chalacos con un triple “¡Chim Pum Callao!”

León XIV recibió una camiseta del Sport Boys y las llaves del Callao. Pero el momento que encendió a los vecinos llegó al micrófono: “¡Chim Pum Callao!”, gritó tres veces.

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