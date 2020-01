La historia de Vale, Rommy, Ale y Sandra es particular. Ellas no se conocieron de pequeñas, no son de la misma familia, ni estudiaron juntas en el colegio o la universidad. Tienen carreras diferentes y sus personalidades también contrastan. Tal parece que fue el destino -o el planeta- quien decidió juntarlas, cuando en el 2017 una amiga en común creó un grupo grande de chicas para planear fiestas y viajes.

Meses después, Máncora se convertiría en el destino que acabaría por unirlas, con un sueño que las cuatro tenían en común: bucear. “Fuimos las únicas en animarnos a ir a Máncora y certificarnos como buzos PADI. A partir de ese viaje, creamos una conexión muy grande entre nosotras, el océano y la naturaleza, forjando una conciencia mucho más grande sobre lo que le viene pasando en nuestro planeta”, comparten.

A partir de ese día -y luego de apreciar de cerca la gran contaminación en el mar- les fue imposible quedarse con los brazos cruzados. Sentían que debían hacer algo, pero no sabían exactamente cómo o por dónde empezar. Decidieron crear una cuenta y compartir allí sus conocimientos, vivencias y consejos para llevar una vida más sostenible y consciente.

“Tuvimos dos opciones para el nombre del blog e hicimos una encuesta entre nuestros amigos. ‘¿Por Dónde Empiezo?’ era una de ellas, y fue Vale la que pensó en esa pregunta. Y es que, en verdad, se trataba de una interrogante que nos hicimos todas desde el día uno ¿por dónde empezar? Y creemos que al igual que nosotras muchas personas también podrían pensar lo mismo e identificarse”, rescata Sandra, sobre el origen del nombre de la cuenta.

(Foto: ¿Por Dónde Empiezo?)

Al día, estas cuatro amigas han logrado formar una comunidad de más de 22 mil seguidores en Instagram y 30 mil en Facebook, compartiendo alrededor de 190 publicaciones con consejos e iniciativas para proteger el planeta desde diversas tribunas. En ello, calan las distintas personalidades y profesiones que tienen, Vale como publicista y fotógrafa, Rommy como administradora, Ale como veterinaria y Sandra como comunicadora.

Sus publicaciones abordan temas tan cotidianos como el ir de compras a un supermercado o envolver regalos para una ocasión especial, hasta problemáticas de más impacto como la contaminación por aceite de cocina, la moda rápida y el deshecho de dispositivos electrónicos. “Nosotras no fuimos expertas en el tema desde el día uno. De hecho, hemos aprendido mucho en el camino y seguimos en él, por ello la página es un espacio en el que invitamos a los demás a que nos acompañen en el camino a una vida más sostenible. No a una vida sostenible perfecta”, rescatan.

El logro más importante de este grupo de amigas no recae en los likes o shares de sus publicaciones, sino más bien en el simple hecho de influenciar e inspirar positivamente en la vida de cientos de personas. Por ello, detrás de cada post que comparten hay horas de organización, pruebas e investigación a fondo, así como también ideas creativas para que las fotografías y diseños sean agradables visualmente. A futuro, esperan que el blog trascienda del ámbito digital, compartiendo sus conocimientos a más gente.

¿Por dónde empiezo? plantea que sí se puede generar un cambio a través de pequeñas acciones. Una acción positiva practicada por millones de personas claro que repercute en el planeta, y el efecto termina siendo más grande del que pensamos. “Se trata de construir una fuerza colectiva, donde el esfuerzo de cada uno es sumamente importante”, agregan.