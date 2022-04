2 / 5

Ni la diferencia de clases pudo evitar que Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio) hagan historia gracias a su apasionado primer beso. Con un fondo musical inigualable como 'My heart will go on' interpretada por Céline Dion, la joven pareja vivió realmente un momento de película. La famosa escena en plena proa del barco RMS Titanic marcó un momento icónico a finales de los noventa. (Foto: Getty Images).