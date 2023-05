Una de las películas más esperadas por los fanáticos de Disney está pronto a su estreno. Los live action del mundo mágico de los niños siempre generan gran expectativa y el de “La sirenita” no ha sido la excepción. Luego de una avalancha de críticas y polémicas por la interpretación de Halle Bailey como la protagonista, la actriz ha demostrado ser merecedora de ese papel y lo confirmó en su última presentación en el show American Idol, en el que cantó en vivo la canción ícono de la película: “Part of your world”. En el Disneyland Resort y a las 3 de la mañana, la actriz y cantante hipnotizó a todos con su voz y se convirtió tendencia en redes sociales por la magnífica presentación, en la cual tenía un look de ensueño.

Disneyland Resort se vistió de celeste, y junto a una puesta en escena que dejó boquiabiertos a todos, la cantante de 23 años, Halle Bailey, se presentó en frente del castillo de la Bella Durmiente para interpretar una de las canciones del soundtrack de “La sirenita”. Halle dejó a todos con la piel de gallina al demostrar su maravillosa voz, pero también robó miradas con su look, el cual consistía en un vestido color celeste (como el mar) con un corte nada más y nada menos que estilo sirena. El atuendo llevaba unos pliegues que iban desde la cintura hasta por encima de la pierna y la forma daba totalmente la ilusión de una cola de sirena.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue como el vestido se abría en una gran capa de tela que recorría todo el escenario y llevaba luces que hacía brillar el vestido mucho más. Para complementar el look, Halle llevó una media cola que hacía lucir sus rizos de una manera espectacular, y la joyería que escogió fue unos aretes de flores y un anillo de perla, cómo las que se encuentran en las conchas debajo del mar. El maquillaje natural, con brillos en los párpados fue la elección perfecta para la ocasión.

El look que llevó la artista se lució gracias a la increíble escenografía que se montó en el resort, puesto que todo un montaje de luces y mapping en el castillo hizo que todos los presentes pudieran vivir la experiencia de “La sirenita”. Sin duda, una presentación de lujo, donde la voz de Halle fue la estrella.

La Sirenita live action

El live action de la clásica película de Disney se estrenará el próximo 26 de mayo y contará la historia que ya conocemos de Ariel y su deseo de poder conocer la vida fuera del mar y su romance con el príncipe Erick. No cabe duda que este personaje es uno de los favoritos de todos los fanáticos de Disney y poder ver una adaptación del mismo eleva las expectativas.

Sin embargo, recordemos que cuando se anunció que Halle Bailey haría el papel de Ariel, se generó una gran polémica, ya que los internautas criticaban la apariencia de la cantante, su color de cabello y tono de piel. Los comentarios demostraban un gran disgusto porque la actriz que representara a la sirenita no fuera de tez blanca y pelo rojo, como el personaje animado.