12 / 12

Ser abierta y vulnerable no es necesariamente algo malo, Piscis. Un corazón abierto puede dejar entrar el dolor, pero recuerda que también es la única forma de que el amor entre en nuestras vidas. Si has estado luchando con una relación o acabas de salir de una, o estás buscando el amor pero tienes miedo de que tu corazón se rompa en pedazos de nuevo, este mes intenta recordar que no importa dónde estés, si eres fiel a ti misma y estás abierta al amor en sus diferentes formas, estás viva y prosperarás.