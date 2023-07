3 / 12

Tu planeta regente, Mercurio, se traslada a Leo y a tu sector de la comunicación el día 11, por lo que ésta es la semana para empezar a hablar de verdad. No eres de las que se guarda opiniones, pero en las últimas semanas has estado más contemplativa. Hablar con algunos amigos cercanos a principios de semana te dará ideas interesantes, no sólo sobre qué hacer este fin de semana, sino también para mejorar tu calidad de vida en general.