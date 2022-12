12 / 12

Esta semana estarás rodeada de buena vibra. La vela del amor estará a tu favor, déjate guiar por tu intuición y sexto sentido para encontrar a tu persona especial. Evita apresurarte a tomar decisiones que requieran compromiso de tu parte, sino podrías terminar demorándote más de lo esperado o incluso fallar a esas personas que depositen su confianza en ti. Sabemos que te gusta ayudar, pero no cruces la línea. No te involucres en problemas amorosos ajenos, no es tu obligación resolver la vida de los demás. Si alguien te pide ayuda, oriéntalo y dale las herramientas para que lo resuelva por su propia cuenta.