Las candidatas peruanas demostraron sus bellezas y aptitudes en el certamen de belleza transmitido el domingo (19) en El Salvador. Luego de una difícil competencia, la candidata peruana, Maryori Morán logró el título de la primera peruana coronada a Miss Mesoamérica 2023. Maruxa Salcedo, también representó al país y ganó la corona en la categoría Miss Petite.

Peruanas brillaron en Miss Mesoamérica 2023

La gala final del Miss Mesoamérica International 2023, se llevó a cabo el último domingo 19. Tras una difícil competencia, las peruanas lograron dos nuevos títulos de belleza para el Perú. Además de lucir un imponente traje típico de gala, las candidatas, Maryori Morán y Maruxa Salcedo conquistaron el voto de los jurados a través de una linda presentación.

Para la presentación en “Bailes del Mundo”, las candidatas encantaron al público y a los jurados a través de sus danzas y trajes típicos. Maruxa Salcedo fue la primera reina de belleza en subir al escenario. Para representar la cultura peruana, la modelo lució un baile y traje típico de la Sierra del Perú.

En sus redes sociales, la candidata expresó su emoción al llevar un poco del Carnaval de Putina de Moquegua hasta El Salvador, “esta hermosa danza celebra y propicia la abundancia agrícola de nuestra hermosa Sierra Peruana, tiene raíces aymaras y es parte de un gran ritual llamado Tinkachi que es el pago a la Pachamama”, comentó. Asimismo, la candidata no dudo en demostrar su emoción a través de las redes sociales “esta danza me llena de mucha nostalgia porque la bailaba en el colegio y me siento muy feliz de verla en redes y mensajes diciéndome que les encantó”, comentó.

Por otro lado, Maryori Morán logró traer al Perú, la primera corona de Miss Mesoamérica 2023, después de dejar atrás a las representantes de Bolivia, Colombia, Venezuela, Puerto Rico y Riviera Maya. Para la presentación de ‘Danzas del Mundo’, la candidata lucio una danza representativa del criollo negro, originaria de la costa peruana. En sus redes sociales, Maryori Morán comentó acerca de su presentación “para mí es realmente un honor haber podido realizar esta danza, aún más porque detrás de este majestuoso baile hay mucho sacrificio y esfuerzo”, publicó.

¿Quién es Maryori Morán, la nueva Miss Mesoamérica 2023?

La nueva Miss Mesoamérica 2023, es una joven modelo de 22 años. Mayori Moran, vive en el distrito de Villa Maria del Triunfo, y además de ser modelo, también estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad Tecnológica del Perú. Su participación en los concursos de belleza inició en el 2021, cuando alcanzó el top 10 del Miss Perú 2021 y luego logró coronarse como Miss Perú Lima Sur 2021.

En sus redes sociales, la miss no dudo en compartir su nueva conquista. Para ella la corona es un sueño logrado después de mucha dedicación, perseverancia, compromiso y disciplina. En su Instagram la candidata agradeció a todo el equipo de Miss Perú y a todos que, de alguna manera la apoyaron “A mi familia que es mi mayor motivo gracias a ellos entré a este mundo y desde el primer día caminan conmigo en cada paso que doy los amo y ya muero por llegar a apachurrarlos”, comentó .

Maruxa Salcedo, la nueva Petite Internacional 2023.

La nueva Petite Internacional 2023, Maruxa Salcedo es una estudiante de Arquitectura de Interiores en el Instituto Toulouse Lautrec. El año pasado, Salcedo ya había logrado el título de Virreina del Miss Perú Lima Este 2022. Asimismo, la candidata, fue la primera representante Peruana en presentar una danza distinta ante un concurso internacional.

En sus redes sociales, Salcedo mencionó que ser Petite representa a mujeres de talla pequeña pero de personalidad enorme. Asimismo, compartió su emoción como nueva Miss Petite Mesoamérica International 2023 “no existen límites para lo que soñamos, ni estereotipos que nos detengan, no existen límites para lo que soñamos, ni estereotipos que nos detengan”, público.