La Isla Feliz y sus increíbles paisajes son una fuente de inspiración inagotable. Capittana, la marca de beachwear y swimwear peruana, se unió a Aruba para lanzar la colección “One Happy Island by Capittana”. Las aguas cristalinas y arena blanca de la isla caribeña ha servido de inspiración para la línea de beachwear lanzada por el dúo, compuesta de bikinis, ropa de baños, prendas tejidas y más.

Inspirada en las paradisíacas playas de Aruba y la vibrante arquitectura de Oranjestad, la colección captura el turquesa del mar, las palmeras y los tonos pastel en bikinis y trajes de baño adornados con delicados detalles a crochet hechos a mano. “Los colores de los edificios de Oranjestad, con sus rosas pasteles y celestes, fueron mi principal inspiración”, comenta Raffaella Raffo, fundadora y directora creativa de Capittana. “También incorporamos el hermoso lema de la isla: One Happy Island, en nuestras prendas”.

La modelo Pia Requejo usando el bikini Lia Bonbini y el pareo tejido Wrap Bonbini Pink. (Foto: Difusión).

La firma peruana Capittana ha logrado destacar con su propuesta beachwear no solo en el mercado local, también fuera de nuestras fronteras. Además de la calidad de sus piezas, la firma indica tener un compromiso con el planeta. “Utilizamos prácticas sostenibles en todo el proceso de producción”, detalla Raffaella. “Compramos telas recicladas y de fábricas que cuidan mucho el uso del agua y que evitan contaminar. Asimismo, nunca compramos telas de más: siempre tratamos de hacer una producción muy medida, no en grandes cantidades, para así no afectar el medio ambiente”.

La colección está compuesta de cuatro piezas. Un bikini, en tonos rosas con tiras turquesas y estampados referenciales a las playas de la isla. Por otro lado, una ropa de baño en tono turquesa con bordes rosados y la frase “Aruba, one happy Island” estampada a la altura del pecho. Además, la firma ha lanzado dos pareos tejidos en ambas tonalidades para combinar las piezas.

La actriz Briana Botto luciendo el enterizo Gina Bonbini. (Fotos: Difusión).

Sobre Aruba, la isla feliz del Caribe

Aruba, conocida como “la isla feliz”, se sitúa a 25 km de las costas de Sudamérica, fuera del cinturón de huracanes. Esta ubicación privilegiada asegura 360 días de sol al año, con una agradable temperatura promedio de 28 grados. Un 20% de la superficie de la isla está reservado al Parque Nacional Arikok, una zona protegida que alberga una sorprendente variedad de fauna y flora desérticas, junto con cuevas adornadas con pinturas rupestres. Además, sus playas destacan por su singularidad respecto a las de la zona hotelera. Este destino caribeño es sumamente popular entre los latinoamericanos, cautivando con sus playas cristalinas y limpias, su amplia oferta culinaria y sus premiados hoteles, villas y playas.

En 2024, Eagle Beach fue reconocida como la segunda playa más hermosa del Caribe en los premios The Best of The Best de Tripadvisor® Travelers’ Choice®. Los arubianos son conocidos por su calidez y hospitalidad, y la mayoría habla al menos cuatro idiomas, incluyendo inglés y español, facilitando así la interacción con los visitantes.

Aruba cuenta con playas y calas de arena blanca y mar cristalino. (Foto: Difusión). / David Troeger

EL DATO

Las prendas se pueden conseguir en la página web de la firma. Las compradoras de esta colección participarán en el sorteo de un pasaje aéreo doble a la Isla Feliz.