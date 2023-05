5 / 6

No le temas al color. Si bien cada estación favorece ciertas paletas de colores (como los tonos nude en otoño y los acromáticos en invierno), no debe ser un impedimento para que llenes de color tus atuendos. Ya que entramos a una temporada de transición, experimentar con pops de colores en tendencias en ciertas prendas o accesorios elevará tus looks. (Foto: Pinterest)