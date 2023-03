El Lollapalooza Chile no solo es un festival de música, sino también un espacio para la moda y la cultura. En la edición de este año, Levi’s estuvo presente en el festival a través de The House of Levi’s, un espacio que definitivamente era un must para visitar. Esta casa de la firma ofrecía a los asistentes una experiencia única y vibrante, que combinaba la moda y la buena música.

El Comercio viajó hasta Chile para vivir el Lollapalooza y visitó el mencionado espacio. Aquí te contamos cómo fue nuestra experiencia.

En el interior de la Casa Levi's, los asistentes tuvieron la oportunidad de personalizar prendas como cásacas, camisetas o los famosos jeans de la marca. (Foto: Levi's) / @catalinafuentesf

El Lollapalooza funciona como una gran vitrina para la moda. Los asistentes al festival muestran sus mejores looks en los que suele destacar el tejido denim, uno de los más cómodos y versátiles para lucir en esta ocasión. De ahí que la firma estadounidense Levi’s, pionera en denim, sea una de las presentes durante los tres días de festival.

Más allá de los seis escenarios, puestos de comida y bebida; en el Lollapalooza Chile- que tuvo lugar en el Parque Cerrillos en Santiago de Chile- también se encuentra distintas tiendas para comprar recuerdos o conocer marcas icónicas. La Casa Levi’s fue, de lejos, una de las pop-up stores más populares de esta edición.

La casa contaba con dos pisos en los que podías encontrar prendas de Levi’s intervenidas, lugares para tomarte fotos, zonas de descanso, un área de fiesta en el segundo piso y, por supuesto: el icónico Tailor Shop de la marca. Aquí los asistentes pudieron encontrar una selección de prendas icónicas de Levi’s, desde chaquetas denim hasta polos y camisas intervenidas con un enfoque en la moda sostenible. Adicionalmente, el Tailor Shop ofreció una experiencia interactiva, en la que los visitantes pudieron personalizar sus prendas con parches, pintura, pines y demás accesorios.

Entre los accesorios, destacaron los pines y parches, lo más utilizados por los amantes de la firma estadounidense. (Foto: Levi's) / @catalinafuentesf

Desfile de moda en The House of Levi’s

Además de las opciones para recorrer y hacer dentro de la casa Levi’s, en esta edición el espacio fue el lugar de un desfile de moda. Para celebrar los 150 años de sus icónicos jeans 501, Levi’s se unió con el diseñador chileno Sebastián Albornoz de la marca Sevali, para crear looks hechos bajo la técnica del upcycling a partir de jeans 501 reciclados.

El creativo diseñó todos los looks desde París y los confeccionó en colaboración con una universidad chilena. Armó una colección de 13 looks compuesto por 25 prendas hechas con material reciclado y piezas reconstruidas de Levi’s, respetando los valores de la marca y su enfoque por la sustentabilidad.

“Básicamente, la idea era ocupar los elementos presentes en el jean. La inspiración principal fue el 501. Ciertos elementos reconocibles de estos jeans, como los botones, etiquetas o elementos pequeños fueron exacerbados para la colección”, explicó Sevali a El Comercio.

Prendas asimétricas, cut outs y mucho denim se vio sobre la pasarela del diseñador Sevali. (Foto: Levi's) / @catalinafuentesf

Los visitantes de la casa Levi's pudieron apreciar el desfile del diseñador chileno que estuvo marcado por la sostenibilidad y el upcycling. (Foto: Levi's)

La Casa Levi’s fue una muestra de cómo la moda y la música pueden fusionarse para crear una experiencia única e inspiradora. Si el próximo año visitas el Lollapalooza Chile, no puedes dejar de visitar este gran lugar lleno de moda sostenible, música y diversión.

Sobre los clásicos jeans

Los jeans Levi’s 501 marcaron un antes y un después: fueron los primeros jeans diseñados en la historia de la moda. Tras su primera aparición en 1873 como ropa de trabajo de mineros y trabajadores de campo, la prenda se convirtió en todo un clásico que hoy celebra 150 años coronándose como la prenda de mezclilla más icónica de todos los tiempos.

Diseñados por el mítico fundador Levi Strauss en colaboración con Jacob Davis, sastre de profesión, los famosos ‘jeans azules’ crearon toda una nueva línea de prendas de vestir que revolucionaron la moda durante generaciones. Al día de hoy, Levis Strauss & Co. continúa expandiéndose y evolucionando con el propósito de permitir a las personas expresar su estilo personal a través del denim y otras prendas características de la marca disponibles en más de 110 países alrededor del mundo.

Además, como parte de su compromiso con el medio ambiente, Levi’s busca reafirmar la incorporación de prácticas más sustentables y circulares a través de iniciativas como la mencionada Tailor Shop y materiales y procesos de fabricación que reduzcan el consumo de agua (como la técnica Water<Less).