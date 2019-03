Barbara Palvin, conoce al nuevo ángel de Victoria's Secret | FOTOS

Tal vez sea su melena castaña y ondeada, sus ojos celestes que van a juego con el mar o su exuberante- y curvilínea- figura: sea lo que sea, lo cierto es que Barbara Palvin es difícil de olvidar y Victoria's Secret lo sabe. Por eso, la modelo húngara es su última adición al equipo de ángeles, del cual han sido parte iconos del modelaje mundial como Heidi Klum, Gisele Bündchen o Tyra Banks.

La noticia llegó a través de las redes sociales, gracias a un video que la firma de lencería publicó en su cuenta de YouTube. En el clip, como de costumbre, aparece la modelo anunciando su nuevo título como ángel de Victoria's Secret y contando los sentimientos que la embargan tras tremenda noticia. "Victoria's Secret es el sueño de muchas chicas y nunca pensé que me pasaría a mí...pero pasó", cuenta emocionada Palvin.

Mira el video aquí.

Pero esta no es la primera vez que la modelo húngara cierra algún trato con la firma estadounidense. De hecho, su primer trabajo con Victoria's Secret se remonta al 2012 cuando modelaba en los catálogos de la marca. Ese mismo año, recorrió por primera vez la pasarela de un Victoria's Secret Fashion Show, en donde solo lució un look: un mini vestido inspirado en la época navideña, que fue suficiente para impactar a la audiencia presente y al resto de la prensa mundial. Después de aquello, muchos pensaron que la modelo sería el próximo rostro de la firma...pero no fue así. Por el contrario, la joven de 25 años no volvió a trabajar para la marca hasta el año pasado, en el que lució dos tenidas en el Fashion Show celebrado en Nueva York (Estados Unidos) y marcó su esperado regreso.

Barbara Palvin en su primer desfile con Victoria's Secret en el año 2012.

Ahora, tras siete años de varios intentos, Palvin por fin se ha vuelto una embajadora de la firma y se une al grupo de 11 ángeles que ya representan a la casa de lencería: Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Sara Sampaio, Elsa Hosk, Stella Maxwell, Romee Strijd, Lais Ribeiro, Lily Aldridge, Jasmine Tookes, Taylor Hill y Martha Hunt. Pero su ingreso a una de las empresas de lencería más representativas del mundo no solo es una buena sorpresa para ella, sino para todos.

Como se sabe, Palvin fue tildada de 'gorda', hace unos años, cuando realizó la portada para la revista Sport's Illustrated, por no encajar en el estereotipo de cuerpos ultra delgados que suelen llevar las modelos. Por eso, la noticia marca el inicio de una nueva época para Victoria's Secret y para la industria del modelaje: una en la que la talla cero es por fin dejada de lado y empezamos a ver cuerpos más reales (y saludables) sobre la pasarela. Aunque claro, aún les faltan mucho camino por recorrer.