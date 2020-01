Fashion Nova es una empresa de ropa que colabora con celebridades como Cardi B, Nicky Minaj y Kylie Jenner. Actualmente, tiene más de 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es reconocida por mostrar diseños creativos en ropa de moda. El 2017 fue la marca más indagada en el buscador de Google, ganando a marcas exclusivas como Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, entre otras. Sin embargo, su sorprendente éxito escondía algo lamentable: de acuerdo a un reportaje del The New York Times, sus trabajadores recibían salarios por debajo del mínimo legal.

Fashion Nova se creó en el 2006 por Richard Saghian. A inicios de su fundación, abrió una tienda de ropa en Los Ángeles, pero las ventas no fueron como él esperaba. Muchos de los diseños que hacía se vendían en distintas páginas en línea. Es por ello que en el 2013, Richard buscó distintas alternativas e Instagram fue una de ellas. Al crear su cuenta, subió varias fotos de sus diseños como también modelos que lucían sus prendas.

Al poco tiempo, apareció otra idea más y era que los seguidores de Fashion Nova eran personas muy reconocidas como modelos, novias de raperos e influencers con muchos seguidores. La idea de Richard fue regalarles ropa y que las jóvenes modelaran sus prendas en sus cuentas etiquetando a la marca. En la actualidad, todas las influencers y celebridades recurren a ese método de exhibir distintos productos en sus cuentas para así generar grandes sumas de dinero. Un claro ejemplo de ello es la joven modelo Kendall Jenner, según el portal Buzz Bingo, por sus post en Instagram gana 15,9 millones de dólares y así se convirtió en la mujer mejor pagada.

Los vestidos ceñidos, estampados coloridos y jeans entallados son furor entre las jóvenes millennials. La clave de ello está en mostrar distintos modelos cada semana como la accesibilidad de los precios. Por ejemplo, los vestidos con diseños en pedrerías o los más sencillos van desde los 51 hasta los 120 dólares, y las sandalias desde 103 hasta 200 dólares. Según The New York Times, en el 2017, las ventas de la empresa crecieron en un 600 por ciento.

-El lado oscuro del éxito-

Fashion Nova, reconocida por su éxito en Instagram y por sus creaciones de más de mil modelos a la semana, no cumple con los salarios mínimos a sus trabajadores. El diario The New York Times lleva investigando a la empresa desde el 2016 a la actualidad. Asimismo, detallaron que muchos de los trabajadores no trabajan en ambientes favorables.

Uno de los casos que más llamó la atención, fue Cortes de 56 años que trabajó en una fábrica que producía ropa para la marca, donde había ratas y el olor era nauseabundo. A ella le pagaban por cuan rápida era con las manos. El diario estadounidense comentó: “A Cortes le pagaban por cada pieza de las camisas que cosía, aproximadamente cuatro centavos por coser cada manga, cinco centavos por cada costura lateral, ocho centavos por la costura del cuello. En promedio, ganaba 270 dólares a la semana, el equivalente a 4,66 dólares por hora”.

Asimismo, desde el 2016, Fashion Nova terceriza la mano de obra con empresas que deben 3.8 millones de dólares en salarios a cientos de trabajadores, así lo demostró The New York Times en su investigación de más de tres años. En un comunicado dirigido a ese diario, la abogada de la marca solo explicó: “Ya hemos tenido una reunión muy productiva y positiva con el Departamento del Trabajo en la que hablamos de nuestro compromiso actual de garantizar que todos los empleados relacionados con la marca Fashion Nova tengan una compensación adecuada por el trabajo que realizan”.

La marca de ropa no solo ha tenido este grave problema a lo largo de los años; en noviembre del 2019 la firma de alta costura Versace denunció a Fashion Nova por copiar varios de sus diseños. El caso más conocido fue el icónico vestido ‘Jungle Pattern’, que hiciera famoso Jennifer López en el Milan Fashion Week y en los Grammy del año 2000.