El look (perfecto) de María Pedraza del que todo el mundo habla | FOTOS

No es la primera vez que María Pedraza nos deja con ganas de más. Desde que la actriz española alcanzó la fama con su protagónico en la serie original de Netflix 'Élite', no ha hecho otra cosa más que sorprendernos con sus looks: tan prolijos y perfectos como ella misma. Tanto así que se ha vuelto una de la 'it girls' del momento con más de cuatro millones de seguidores en su perfil de Instagram.

Esta vez nos quedamos con ganas de seguir contemplándola luego de su aparición en el octavo día del Festival de Málaga, donde recorrió la alfombra roja luciendo un mini vestido de Balmain. La pieza le cayó como anillo al dedo: un mini vestido transparente de una sola manga, enfundado en pedrería roja, azul y amarilla, que creaba la figura de un dragón, muy de inspiración china. El look dejaba ver su silueta y resaltaba sus curvas, al mismo tiempo que la hacía ver sensual pero sofisticada.

Y como si fuera poco, la actriz completó la tenida con un peinado súper lacio en corte bob con flequillo y un maquillaje natural en el que resaltaban las pecas. Este último, creación de Iván Gómez, 'beauty director' y embajador español de Chanel, firma con la que la actriz trabaja hace varios meses.

Aquí te dejamos algunas imágenes de la tenida completa. ¿Qué te parece?