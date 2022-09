En el arte y la creación, Genaro Rivas siempre encontró las herramientas para explotar sus irreverentes e innovadoras ideas. Se confiesa un fanático de la historia del arte y destaca la importancia de complementar la moda y tecnología para expandir las ideas creativas. Desde el inicio de su carrera en 2008, el diseñador peruano se ha preocupado por generar conciencia y cambio en la sociedad mediante diferentes proyectos que involucran a personas talentosas y herramientas novedosas para el desarrollo creativo.

Su primer encuentro con la moda

Muchas veces, vivir distintas experiencias (e ir probando en el camino) es una gran manera de encontrar el rumbo en nuestra vida. Genaro Rivas, actualmente diseñador de moda, confiesa que encontró en la experimentación su verdadera pasión. Con estudios universitarios en la carrera de Administración, el creativo nacional admite que siempre tuvo un vínculo especial con el mundo artístico. “Un año antes de estudiar en la universidad, yo ya había empezado a explorar el mundo de la moda. Algo tan sencillo como intervenir un jean con lejía y tachas (muy al estilo ‘do it yourself’) fue mi primer acercamiento con lo que ahora se ha convertido en mi profesión”, detalla.

Genaro Rivas revela que conforme iba avanzando en su carrera de administración se pudo dar cuenta que no era algo que realmente lo llenaba. Lo suyo siempre fue el arte y afortunadamente descubrió su camino en el momento indicado. “Mis papás me dijeron que lleve un curso corto y luego me dedique a estudiar administración. Y así fue. Me metí a un taller de verano en Mod’Art que coincidió con el desarrollo de una colección donde me pude conocer como artista”.

Siempre con el apoyo de sus padres, el artista local triunfó en su segunda participación en el festival de moda Flashmode, realizado por la Alianza Francesa de Lima. “Cuando me metí con todo al concurso y logré ganarlo me di cuenta que precisamente diseñar colecciones y vivir entre prendas era a lo que realmente me quería dedicar” , cuenta emocionado.

Desde ese momento de triunfo hasta el día de hoy, Genaro Rivas mantiene sus ideas claras respecto a su recorrido en la industria. “Creo que el hecho de no haber estudiado (tal cual) la carrera de diseño de modas es lo que me ha permitido experimentar mucho más. Pienso que gracias a eso no tengo en mente conceptos que me puedan limitar o sesgar durante el proceso creativo”. De hecho, Rivas narra que al llegar a Noruega para el Oslo Fashion Week 2012 pudo comprobar su libertad creativa mezclando textiles como alpaca, cuero y organza. Su carrera en la industria de la moda le ha valido diferentes reconocimientos como Diseñador Revelación por Vogue LatinoAmérica y Newcomer of the Year 2012 gracias a su colección “Imperio del sol” presentada en Noruega.

Apostando por la sostenibilidad

La visión del talentoso peruano para adelantarse y reconocer qué ideas funcionarán y cuales se deben descartar, es uno de sus más valiosas habilidades. “Con el paso del tiempo te das cuenta que la experimentación es clave en el proceso creativo” , comenta con mucha seguridad. La osadía del artista local para el diseño lo ha llevado a trabajar con distintas siluetas y materiales, y, en la experimentación ha descubierto nuevas técnicas para la creación de prendas desde un enfoque sostenible.

Tal como cuenta, la tecnología se ha convertido en un gran aliado para entregar propuestas diferentes en lo que respecta a moda. La impresión 3D y el uso de recursos reciclados como plástico e hilos obtenidos a partir de botellas plásticas, ya forman parte de su ADN como diseñador.

Foto: Genaro Rivas

En el 2017, Genaro Rivas se convirtió en el primer diseñador en Perú y Latinoamérica en utilizar 100% la tecnología 3D para la creación de prendas. Fue en ese año que Rivas presentó un vestido completamente realizado a partir de piezas impresas en 3D de plástico reciclado y para obtener el resultado final el creativo se sumergió en una ardua investigación en colaboración con expertos en el tema. “Cuando inicié con este proceso me dije a mí mismo que para hacer algo distinto y que tenga un valor agregado, el proyecto debía tener un aporte más allá de lo estético”. Según cuenta Genaro Rivas, uno de sus prioridades con este ambicioso trabajo ha sido acercar la tecnología y la moda a los diseñadores y a las personas en general.

Fotos: Genaro Rivas

El trabajo del diseñador es un claro ejemplo de que la moda puede ser amigable y responsable con la naturaleza para generar importantes cambios. Durante sus últimas colecciones, Genaro viene empleando hilados provenientes de botellas de plástico recicladas.

Sú nueva colección

El diseñador peruano acaba de lanzar su última colección Primavera-Verano 2023 inspirada en la cultura pop japonesa. Una línea de 26 looks con más de 200 piezas, entre accesorios y prendas realizadas con textiles a base de fibras de botellas plásticas recicladas.

Utilizando la técnica digital printing para la elaboración de las telas, los kimonos y cinturones obi toman vida, en tonos rojos, rosados y azules, colores que predominan en la colección. Las prendas fueron combinadas con accesorios elaborados por artesanos de Yurimahuas.

“La cultura japonesa ha sido hoy fuente de inspiración y punto de partida para crear esta nueva colección. Su modo de ver el mundo y la representación de su cultura en diferentes ámbitos es lo que me ha llevado a explorar y reflexionar. Tomo como referentes su majestuosidad en la vestimenta; es por ello, que podrán encontrar kimonos, cinturones obi y una variedad de prendas que a su vez combinan con elementos peruanos, como los producidos por artesanos de la selva peruana”, manifiesta Rivas.