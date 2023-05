En todas las presentaciones de las marcas de ropa al menos el 70% de prendas tienen la tendencia de la transparencia en ellas, y es que esta moda ha perdurado con el paso del tiempo y este 2023 están en su máximo esplendor. Las casas de moda han sabido reinventarse y han traído consigo colecciones increíbles que se adaptan a las tendencias. Chanel, Dolce & Gabanna y Valentino son solo algunas de las marcas que impresionan con sus colecciones que cuentan con transparencias y no cabe duda que es una moda que ha vuelto para quedarse.

Y es que ya casi todas las celebridades se han unido a esta tendencia, luciendo transparencia en sus outfits, ya sea para el día a día o para ir a un evento. Esta tendencia se adapta a todos los estilos y también a todas las prendas, tales como vestidos, tops, pantalones y hasta casacas. Por ello te mostramos algunas opciones con las que puedes usar estas tendencias.

Vestidos largos transparentes

Estos diseños son muy atrevidos y sexys, consisten en un vestido que deja entrever la lencería por lo que muchas deciden usarlo acompañados de bralettes y shorts cortos. La diseñadora Nensi Dojaka en su desfile primavera - verano 2023 lanzó varios modelos con transparencia y entre ellos fue un vestido largo de tul ceñido que fue complementado por una lencería elegante.

Los vestidos largos con transparencias pueden ser usados con distintas opciones. (Foto: Vogue)

Detalles minuciosos

Las transparencias no siempre son tul o telas, muchas veces pueden ser detalles hechos minuciosamente acabados en crochet. Marcas como Burberry han apostado por este estilo y ha sido uno de los más famosos de la tendencia ya que le da a las prendas elegancia y romanticismo.

Los tejidos de crochet le dan el toque romántico al look. (Fotos: Vogue)

Traje de sastre transparente

La elegancia combinada con la transparencia. Los trajes de sastre también se unen a esta tendencia y Victoria Beckham lo demostró. En una de sus pasarelas lanzó un traje rojo hecho de tul, el conjunto de dos piezas constaba de un blazer y un pantalón que llamó la atención de más de uno. Sin duda esta tendencia tan llamativa ha abarcado a todos los estilos.

Los trajes elegantes también se unen a la tendencia de la transparencia. (Fotos: Vogue / Hola!)

Mangas con transparencia

Si los looks completamente transparentes no son para ti, esta opción es perfecta. Las mangas con transparencia se ajustan a la tendencia sin hacer ver el look atrevido y le dan un toque romántico y elegante, hay opciones lisas, con diseño o encajes.

Las mangas con transparencia son la opción perfecta para los que aún no se atreven a usar esta tendencia del todo. (Fotos: Vogue)

Blusas transparentes

Esta prenda son perfectas para combinar con un pantalón de sastre, son elegantes y se pueden poner con un bralette por debajo. Sin duda el toque perfecto para darle sensualidad a tu look. Esta opción se ha usado en eventos importantes y también casuales por lo que se acomoda para cualquier evento, todo depende de con qué decidas combinarlo.