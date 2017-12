A través de WhatsApp de El Comercio (+51) 947-031-286, usuarios informaron del bloqueo en diferentes vías de acceso a la región de Puno. Carreteras han sido interrumpidas por el paro de 48 horas que se lleva a cabo. Quienes han acatado la huelga reclaman la construcción de plantas de tratamiento para la descontaminación del lago Titicaca.

Uno de nuestros lectores compartió vía WhatsApp la situación en la vía de Ayaviri, una de las bloqueadas por el paro. También se encuentran interrumpidas la que une Puno - Juliaca, Puno - Desaguadero y Juliaca - Sicuani. Las fotos enviadas corresponde a esta última.

Nuestro colaborador de WhatsApp indicó que estuvo varado en la carretera desde las 3 de la mañana. Ambos sentidos estuvieron paralizados y camiones, buses y autos se quedaron detenidos.

"A las 6 a.m. dejaron pasar 7 buses de ambos sentidos. Luego dijeron que a las 7a.m. harían otra vez lo mismo, pero eso no sucedió", comentó el usuario de WhatsApp, quien se vio obligado a realizar un trasbordo a las 8:30 a.m.. "Bajé del bus y tuve que ir al otro extemo de Ayaviri para continuar mi viaje a Cusco", agregó.

