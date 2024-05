Pilar Castillo jamás pensó que, en el trayecto a la bodega, su engreído se perdería. “Mi papá salió con Chesster a la tienda y, en el camino, lo perdió de vista”, cuenta. Ni bien se enteró de lo ocurrido, ella y su familia lo buscaron por todas las calles cercanas.

“Él siempre escuchaba nuestra voz, y regresaba desde cualquier lugar. Pero ese día no volvió... Lo buscamos hasta la madrugada. Realmente no podíamos creer lo que había pasado”, recuerda.

Actualmente, Chesster tendría 3 años. “Es de raza mestiza. No tiene pelo corto ni pelo largo. Es más fácil identificarlo por los ojos: tiene un ojito blanco, y el otro color caramelo”, resalta Pilar.

Si bien su engreído se perdió en San Juan de Lurigancho, Pilar decidió ampliar su rango de búsqueda. No sólo recorrió varios distritos de Lima, sino también viajó hasta Huaral, en donde le dijeron que había un perro idéntico a él.

“Desde el día en el que se perdió, he hecho de todo para encontrarlo… Difundí su afiche por redes sociales, repartí volantes en cientos de lugares, y he hablado con miles de personas. Soy una persona muy tímida, pero por él he sido capaz de vencer todos mis miedos”, señala.

Chesster se perdió cuando tenía 7 meses y medio. Este es el afiche que Pilar creó para dar con su paradero.

A pesar de que ya han transcurrido más de dos años desde la última vez que lo vio, Pilar no pierde las esperanzas de encontrarlo. “Para mí es un deber buscarlo porque él es parte de mi familia. Y no puedo dejar de buscarlo mientras exista la posibilidad de que pueda encontrarlo”, confiesa.

Para ampliar su búsqueda, creó la página de Facebook Encontremos a Chesster. Además, recientemente, mandó una fotografía de su mascota a la producción de la película “Vaguito” para que la imagen aparezca en los créditos de la película.

“De que puede haber cambiado, sí, soy consciente de eso, pero hay ciertas características que siempre permanecen igual, como sus ojos. Me guío de eso para encontrarlo”, agrega Pilar.

También pertenece al grupo GAB - Siguiendo tus huellas, conformado por otras mujeres que han perdido a sus mascotas. “Entre todas nos ayudamos y damos ánimos, especialmente en los días en donde más nos deprimimos”, dice.

Además, Pilar no pierde la esperanza de encontrar a su querido Chesster una de estas noches. “Trabajo realizando servicios de taxi por la noche. En esos momentos del día, es en donde más perritos abandonados veo por las calles... Y siempre espero cruzarme con él”.

Misión de vida

Verónica Dulanto jamás olvidará el 3 de mayo del 2022. Ese día, tras un descuido con la puerta de casa, su mascota escapó. “Pasó un perro, y ella salió a buscarlo. Nos dimos cuenta después de ver las cámaras de la Municipalidad de Santa Anita”, cuenta.

Desde ese fatídico día, busca incansablemente a Kina. No sólo ha recorrido casi todo el distrito de Santa Anita, sino también distritos aledaños como San Juan de Lurigancho y Santa Clara.

En la actualidad, Kina tiene aproximadamente 6 años. Es una perrita mestiza, pero que tiene características físicas similares a las de un beagle y un perro salchicha.

“La veo en mis sueños: sé que está bien, y que alguien la está cuidando. Tengo el presentimiento en mi corazón de que sigue viva”, confiesa.

Para Verónica, Dios tiene un propósito para todas las personas, y el de ella es ayudar a los perros en estado de abandono. “Tras perder a Kina, conocí a personas muy buenas que aman a los animales, como las chicas de GAB. Incluso, conocí a mi novio en una actividad para alimentar perros abandonados”, cuenta.

“La pérdida de Kina ha impulsado a Verónica a fundar una asociación para concientizar a los niños sobre el amor y el respeto animal”.

Por eso, hoy está segura de que su objetivo no sólo es encontrar a Kina, sino también ayudar a todos sus “hermanitos”. “En cada perro que veo en la calle, veo su mirada; por eso creo que son sus hermanitos...”, dice.

Al igual que Pilar y Verónica, Reina Quispe también llegó a GAB tras perder a su mascota, Titán. “Me encanta pertenecer a GAB porque así ayudamos a otros perritos, y así alimento mi espíritu”.

Este es el afiche que Reina creó para difundir el caso de su engreído.

Para ella todo cambió el 22 de junio de 2021. A raíz de un fuerte temblor, su engreído escapó de casa, y no regresó jamás... Tras lo ocurrido, Reina no sólo cayó en depresión y consideró dejar sus estudios, sino también ha hecho todo lo que esté a su alcance por encontrarlo.

“Fui al programa de ‘Peluchín’ para que él difunda mi caso, mi mamá salió en el canal 2 a hablar sobre Titán, y hasta conversamos con Pancho Cavero… Hemos hecho todo lo posible, y nuestra búsqueda aún no ha parado”, confiesa.

"Titán era más que mi perro. Era como un hermano para mí porque yo soy hija única", confiesa Reina.

Algo que mantiene a Reina tranquila es el hecho de pensar que, posiblemente, su engreído ha encontrado una familia, y está a salvo.

“El otro día me puse a pensar, ‘¿qué pasa si mi perrito está con una familia y es feliz?’. Eso me ha hecho sentirme más tranquila. Y, claro, también el orar por él. Eso me da calma”.

Si tienes información sobre el paradero de Chesster, Kina o Titán, no dudes en contactar a sus dueñas: 970 034 442 (Verónica), 997 798 716 (Pilar), y 940 954 701 (Reina).

Tú también puedes ayudar a los perros en estado de abandono. ¡Ingresa a www.wuf.pe/clubwuf, y conoce cómo apadrinar una mascota!