Con la idea de asegurar el bienestar de los perros que dan en adopción y darle más tranquilidad a los adoptantes, la asociación WUF ha sumado un beneficio más a su proceso de adopción: el microchip.

Gracias a un convenio firmado con el Registro Nacional de Identidad Animal (RENIAN), ahora todos los perros que son adoptados a través de la plataforma virtual de WUF son entregados con un microchips de identificación proporcionado por dicha entidad.

RENIAN es una institución que tiene como principal objetivo el registro nacional de animales, lo que permite identificar, registrar y realizar un seguimiento a los animales de compañía y de no compañía que habitan en cualquier ciudad del Perú. Ésta funciona bajo un sistema de plataforma interinstitucional unificada dentro de un marco de Políticas Públicas de Protección y Bienestar Animal, y se encuentra incluida dentro de varios proyectos nacionales priorizados por los ministerios de agricultura y de salud.

Un microchip ayuda a evitar que tu mascota se pierda para siempre, claro, siempre y cuando mantengamos nuestra información al día en la base de datos afiliada al microchip.

Por su parte, WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.

El extravío de mascotas siempre ha sido un problema, pero gracias a la tecnología, las redes sociales y las campañas de concientización, hoy en día suelen haber más finales que tristes, y dentro de esto, el microchip es un factor que ha ido cobrando protagonismo en los últimos años.

Un microchip es un dispositivo electrónico computarizado al que se le graba un código de identificación específico para cada usuario. Este dispositivo o chip se puede leer con un escáner, el que está conectado a una computadora en la que aparece toda la información del usuario. Su tamaño es similar al de un granito de arroz y se implanta debajo de la piel del animal con la ayuda de una aguja delgada, por lo general a la altura del cuello superior. En caso te preguntes, el animal no siente dolor durante el procedimiento.

El microchip de identificación está afiliado a una cuenta con los datos del dueño y la mascota. Así funciona, y no con GPS, como muchos creen.

A la fecha, 18 perros adoptados a través de WUF han sido beneficiados por esta alianza con RENIAN. Algunos ya fueron implantados y otros están a la espera de su propio microchip.

“Ahora todos los Wufs adoptados van a tener el beneficio de llegar a casa con un microchip de identificación. Esto es un gran beneficio pues en caso de extravío, el perro tiene mayor oportunidad de reencontrarse con su dueño ya que si la persona que lo encuentra escanea el microchip en una veterinaria, todos los datos del dueño estarán en el sistema”, comentó Andrea Suarez, encargada del área de Ayuda y Adopciones de WUF.

Actualmente, más de 300 veterinarias en todo el Perú están afiliadas a RENIAN y cuentan con un lector del microchip. Asimismo, ocho municipalidades en Lima Metropolitana también cuentan con dicha tecnología; Miraflores, San isidro, Lince, San Borja, Cercado de Lima, Pueblo Libre, San Miguel y La Molina.

RENIAN suelen hacer campañas en distintos distritos, aunque en los últimos meses debieron suspenderlas debido a la pandemia.

Luca Lozada, jefe de operaciones y registro de RENIAN, compartió con WUF el caso de dos perros que se perdieron en Lince. Caminaron tanto que llegaron hasta Santa Beatriz y gracias a que la comisaría de esa zona contaba con un lector para escanear el microchip, ambos animales pudieron volver a casa.

“El microchip es fundamental para ubicar perros perdidos y decidimos acercarnos a WUF porque consideramos que las mascotas que se dan en adopción también merecen irse a su nuevo hogar bien registradas, así incentivamos la tenencia responsable, además de apoyar la adopción de mascotas”, señaló Lozada. “Vale recalcar que éste es un microchip de identificación, no tiene GPS como muchos creen”, añadió.

Uso de microchip en canes es obligatorio para registrar a una mascota en varios distritos.

Una mascota perdida no solo trae como consecuencia conmoción familiar y el sufrimiento del animal, sino que además compromete la salubridad del distrito pues el animal dejará sus excretas sin que nadie las levante. También pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos pues el animal, al estar bajo altos niveles de estrés, puede ponerse agresivo, situación que se agrava cuando no están con sus vacunas al día. Cabe mencionar también que un animal perdido y no esterilizado puede contribuir a la sobrepoblación de animales, una realidad que hoy sobrepasa los 6 millones de perros en el Perú.

Alianzas como la que mantienen WUF y RENIAN no solucionarán el problema de los animales extraviados por completo, pero sin duda contribuyen a mejorarlo. Y además, marcan un ejemplo para que más instituciones, asociaciones e individuos se sumen y lo repliquen.

Beneficios del microchip

- Ayuda a evitar que tu mascota se pierda para siempre, claro, siempre y cuando mantengamos nuestra información al día en la base de datos afiliada al microchip.

- Ayuda a reducir la sobrepoblación de perros y gatos callejeros y en estado de abandono.

- Hay mucho más probabilidad de encontrar a una mascota perdida que lleva insertado un microchip.

- Una desventaja es que el microchip depende de un escáner para cumplir con su función al 100% y éste no siempre está a la mano.





Para más información sobre WUF, puedes ingresar a www.wuf.pe o contactarlos a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram

Para más información, puedes enviar un mensaje al Whats App de RENIAN 977686764. También puedes contactarlos a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram