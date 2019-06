WUF: Perro se extravió hace 5 años pero pudo volver a casa gracias a un microchip

Una mujer en Estados Unidos perdió a sus dos perros Jack Russell terrier hace cinco años y estaba a punto de perder la esperanza de volverlos a ver hasta que un día recibió una llamada telefónica que lo cambió todo.

Janece Parsons, quien vive en el estado de Kentucky, fue contactada para avisarle que su perro ‘Army’ fue hallado sano y salvo luego de identificarlo con un microchip, reportó el diario The Lexington Herald-Leader.

Al día siguiente, la mujer y su familia recogieron al can, ahora sordo y con 16 años, en el Refugio para Animales del condado Hardin, en Elizabethtown. ‘Army’ tiene artitris y no puede oír, “pero eso no interesa, ya que está de vuelta en casa”, escribió Parsons en Facebook.

Parsons dijo que ella y su esposo se encontraban visitando a un amigo en el condado de Hardin en abril de 2014 cuando los perros se extraviaron, posiblemente ahuyentados por unas personas que efectuaban disparos en un polígono de tiro cercano.

Agregó que buscaron puerta por puerta y colocaron anuncios por todo el pueblo pero no pudieron encontrar a ‘Army’ y ‘Leia’, su otra mascota de raza Jack Russell que sigue extraviada hasta la actualidad.

‘Army’, sin embargo, corrió con mejor suerte ya que, gracias a que su dueña mantuvo actualizada tanto la información de contacto de su microchip, personal de Control de Animales pudo encontrarlo en el Albergue Animal del Condado de Hardin.

Parsons agregó que ahora ‘Army’ y su nueva perra Roxie –la que consiguió pensando que nunca más volvería a ver a sus mascotas perdidas– ya se están conociendo.