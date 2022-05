Verónica Castro: la primera vez en el Perú sus fans la llamaban Mariana, como en ‘Los ricos también lloran’ | FOTOS

Verónica Judith Sainz Castro es su nombre oficial, pero todos la llamamos Verónica Castro, y así ha permanecido en la memoria de tres generaciones que la vieron desde comienzos de los años 70 hasta la actualidad en la televisión, en viejas telenovelas de los años 70 y 80, e incluso 90; y también conduciendo numerosos programas de TV. con notorios éxitos de raiting que la convirtieron en una diva del espectáculo en su país, México, y en el resto del continente y más allá de este, por supuesto.

Natural de Ciudad de México, Verónica Castro cumplirá en pocos meses (de hecho, el 19 de octubre próximo) 70 años de edad. Es, hoy, una artista del espectáculo con letras mayúsculas. Una diva con plenos derechos. Pero aquel 24 de marzo de 1980, cuando tocó suelo peruano por primera vez en su vida recién estaba empezando a saborear el verdadero éxito con su interpretación de ‘Mariana’ en la famosa telenovela “Los ricos también lloran” (1979).

LEE TAMBIÉN: La diva peruana del cine mexicano que inauguró un canal de TV y alborotó Lima en los años 50

Verónica había estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Relaciones Internacionales, no obstante su vocación estaba frente a las cámaras. Actriz, cantante, gran presentadora y productora de TV., ‘La Vero’, como también le dicen, había empezó en ese mundo de luces y cámaras desde 1966. Lo primero que hizo fue fotonovelas, muy populares entre fines de los 60 y comienzos de los años 70.

Lima, 24 de marzo de 1980. Con flores en los brazos, Verónica Castro recibía el calor del público peruano ese día de su arribo. Estaba en la cúspide de su popularidad por la telenovela 'Los ricos también lloran', que coprotagonizaba. (Foto: GEC Archivo Histórico)

La televisión le abrió sus puertas a mediados de la década de 1970, en algunos programas y con pequeños papeles en telenovelas. Antes de su primer papel protagónico con el personaje de ‘Mariana Villarreal’ para Televisa, Verónica Castro había participado en otras historias de ese gigante de la TV., como “El amor tiene cara de mujer” (1972), “Barata de primavera” (1975), donde fue antagonista; así como “Mañana será otro día” (1976) y “Pasiones encendidas” (1978).

Como puede verse, no era una improvisada cuando interpretó a ‘Mariana’ en el ‘79, por eso el productor de “Los ricos también lloran”, Valentín Pimstein la eligió como coprotagonista al lado del galán de experiencia Rogelio Guerra, en el papel del mujeriego y apostador compulsivo Luis Alberto Salvatierra.

MIRA TAMBIÉN: La historia de la diva del cine mexicano que llegó al Perú y encontró el amor

VERÓNICA CASTRO EN LIMA: EL INICIO DE SU ESTRELLATO MUNDIAL

“Los ricos también lloran” era un melodrama potente. El público peruano y de otras latitudes del mundo no tenían que hacer mucho esfuerzo para identificarse, para tenerle empatía a esa muchacha humilde, trabajadora y honesta que era ‘Mariana’. La gente vivía desde 1979 el drama de esa chica como si fuera el suyo o como si fuera algo muy próximo a ellos.

Verónica Castro no solo realizó una buena actuación sino también cantó el tema principal de la historia de los Salvatierra. ‘Aprendí a llorar’ fue el título de la canción de la compositora Lolita de la Colina para “Los ricos también lloran”. Puede decirse que esta producción telenovelesca abrió la variada oferta mexicana de telenovelas al mercado latinoamericano y europeo (incluso en la URSS).

En medio de esa espiral de fama, simpatía y frescura, llegó a Lima una joven Verónica Castro, de 27 años de edad. Desde el primer minuto, la estrella mexicana recibió el calor del público peruano. El público la quería y se lo hizo sentir. Años después, en su programa “La Movida” (1991), Verónica recordaría ese cariño como si lo estuviera viviendo en el momento. Esa fue la mejor marca Perú que pudo llevarse a México.

El mismo lunes 24 de marzo de 1980, la prensa peruana había vuelto a anunciar su llegada al Perú. El diario El Comercio informó de manera breve de esta forma: “Para los fanáticos de las telenovelas, hoy debe estar en Lima Verónica Castro, más conocida como ‘Mariana’, protagonista de la telenovela ‘Los ricos también lloran’”.

Verónica Castro, añadía el diario decano, venía al país “invitada para hacer un comercial y presentarse en la televisión local”. Indicaba, asimismo, que la joven estrella mexicana del mundo del espectáculo se quedaría entre nosotros apenas un par de días.

El día que llegó Verónica al aeropuerto Jorge Chávez, Lima vivía una actividad artística muy intensa: Armando Robles Godoy dirigía en la triple A del jirón Ica, en el Centro de Lima, al actor Orlando Sacha en la obra de Nicolás Gogol, “Diario de un loco”. Al mismo tiempo, la agrupación de folclore ‘Perú Negro’ se presentaba con “sus 26 bailarines y músicos”, además de Lucila Campos, en el restaurante-peña ‘La Palizada’ en la avenida del Ejército, en Miraflores.

Lima, 24 de marzo de 1980. Sus enormes ojos verdes dejaban anonadados a los jóvenes reporteros que buscaban sus declaraciones en el propio aeropuerto chalaco. (Foto: GEC Archivo Histórico)

‘LA VERO’: LA LLEGADA DE UNA VERDADERA DIVA SIMPÁTICA Y POPULAR

Tanta era la fama en el Perú de la telenovela “Los ricos también lloran”, que Verónica Castro no era ella misma en suelo nacional, sino su “alter ego”. Verónica Castro era, para los peruanos, ‘Mariana’ o ‘Mariana Villarreal’, el personaje de la historia de amor y sufrimiento que veíamos todas las noches por Canal 4.

El viernes 21 de marzo de 1980, es decir, solo tres días antes, la histórica y larga telenovela mexicana había emitido su último capítulo en el Canal de las Estrellas, en México (empezó allí el 9 de abril de 1979); sin embargo, en el Perú aún se estaba trasmitiendo por TV. a todo el país. Por eso el intenso enganche de la gente con ella, ‘Mariana’, y no tanto con la real Verónica.

El Comercio alcanzó a conversar brevemente con la joven actriz mexicana, luego de unas visitas que ella hizo por los alrededores de Lima. Verónica Castro se disculpó, primero, por no poder visitar personalmente los diarios y agradeció tanta atención periodística a su carrera artística.

“Nunca imaginé que la telenovela me iba a familiarizar con los peruanos. Me siento como en mi México querido donde me saludan y llaman por la calle y la verdad que ya no sé si me llamo Verónica o Mariana”, admitió, muy sonriente y carismática.

Ese mismo día se dirigió al Canal 4, para presentarse en el programa “A Fondo” que conducía entonces Ricardo Belmont. Ella fue testigo de la emisión de la primera parte de una extensa entrevista que se grabó en México con los demás actores de la popular telenovela “Los ricos también lloran”.

Lima, 24 de marzo de 1980. 'La Vero' lucía radiante ese día de su llegada al Perú para participar en la realización de unos comerciales de TV. y en un programa en vivo. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Al día siguiente, el martes 25 de marzo, la artista mexicana se presentó de nuevo en el mismo programa de TV. para presenciar la segunda parte de esa entrevista a gran parte del elenco de la telenovela.

Para todos sus fans, la vida personal de Verónica Castro era muy importante; por eso no podía dejarse de mencionar en los medios de prensa que, como a su personaje ‘Mariana’, a la propia actriz le había costado hallar el verdadero amor. Por el momento, en ese instante, todo su afecto y cariño estaban enfocados en su carrera y en su hijo de 5 años (ese niño era Christian Castro), nacido a raíz de una breve relación con el actor comediante Manuel ‘el Loco’ Valdés, hermano de los también actores Germán Valdés (Tin Tan) y Ramón Valdés (Don Ramón).

A sus 27 años, la joven madre, completamente separada del padre de su hijo, declaró a El Comercio que esperaba casarse “con un hombre de negocios, ajeno al medio artístico”. Pocos sabían en esos años que, como hemos anotado líneas arriba, la ‘Chaparrita’, como le decían también en México, llevaba 10 años en febril actividad artística, tanto en el teatro, donde empezó, como en el mundo de la televisión, en la que empezaba a brillar.

En esos días de marzo de 1980, la actriz estaba contenta porque a la popularidad que le daba la telenovela “Los ricos también lloran” (cuyo último remake terminó este 13 de mayo del 2022, a propósito), se sumaba el estar conduciendo y produciendo su propio programa, ‘Noche a Noche’, que era muy sintonizado en ese tiempo en México.

Verónica Castro había trabajado también antes como animadora en el programa ‘Domingo a Domingo’ de Raúl Velasco; e incluso como cantante, confesó al diario decano, destacó en los principales clubs nocturnos de la Ciudad de México. Era, por ello, una artista polifacética y talentosa. Y el tiempo lo confirmaría.

Lima, 24 de marzo de 1980. Casi a la salida del aeropuerto, sus fans peruanos la llamaban 'Mariana, Mariana', con el nombre de su personaje en la telenovela 'Los ricos también lloran' (1979). (Foto: GEC Archivo Histórico)

Luego de esa primera visita, en marzo de 1980, Verónica solo regresaría al Perú 11 años después, en diciembre de 1991, ya hecha una verdadera estrella y diva de la televisión azteca. En esa ocasión, vivió un tremendo susto cuando volaba a Lima. En pleno vuelo supo de una “amenaza de bomba” en su avión, el cual debió aterrizar de emergencia en Panamá. Dijeron que unos cubanos disidentes (el vuelo había partido de Miami) amenazaban así a la artista por su presentación de hacía unos días en La Habana, Cuba. Afortunadamente, la amenaza resultó siendo una falsa alarma.

Entonces, pasado el susto, La `Chaparrita’ prefirió tomar un vuelo chárter directo a Lima y llegó para cumplir con su deber de participar en un show a solicitud de un canal de televisión peruano. Con total tranquilidad explicó esa historia a los medios. Gajes del oficio de diva.

A sus casi 70 años de edad, Verónica Castro es un ícono de la televisión mexicana y latinoamericana. Pero esa visita de marzo de 1980 fue especial: fue su primer enamoramiento con el Perú.

¿CONOCES NUESTRA TIENDA VIRTUAL?

En nuestra tienda virtual contamos con una selección de las mejores ilustraciones, fotos y páginas históricas de El Comercio que podrán solicitar fácilmente a través de un simple formulario ubicado en la siguiente dirección: https://www.tiendaelcomercio.com/.