Aunque nos cuesta aceptarlo, todos hemos cometido errores en algún momento, y es probable que sigamos haciéndolo. Sin embargo, equivocarse no nos convierte en personas insuficientes. Por el contrario, el error nos ofrece una gran oportunidad para aprender y crecer como persona.

Somos seres humanos, no podemos tener el control de absolutamente todo y en ocasiones lo que planeamos no sale como queremos. Si bien aparecen sentimientos de frustración y culpa, eso no significa que estemos yendo por el camino incorrecto.

La psicoterapeuta Ana Rivera explicó a Bienestar del Diario El Comercio que el miedo a fracasar o cometer errores es un componente que siempre nos acompaña al momento de tomar decisiones, pero debemos tomar en cuenta que forma parte de situaciones en las que nos arriesgamos.

Todos nos equivocamos, pero cada error es una oportunidad de aprendizaje. (Foto: iStock)

La especialista recalcó que los errores no nos convierten en personas menos inteligentes, sino que nos brindan nuevas herramientas y habilidades para nuestro futuro. Entonces, cada error o fracaso en nuestra vida es una oportunidad de aprendizaje.

¿Cuál es el lado bueno de equivocarse?