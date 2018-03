Tras dos meses y medio fuera de la gestión pública, Marilú Martens comentó la actualidad del Ministerio de Educación, cartera que encabezó por nueve meses durante la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En la CADE 2017, la ex ministra dialogó con El Comercio e indicó que el nuevo titular del Minedu, Idel Vexler, parece tener “otras prioridades”.

“Tenemos una primera ministra que es nuestro símbolo del enfoque y la igualdad de género. Y el ministro Vexler ha dicho que el enfoque y el currículo continúan. El enfoque continúa, ¿no?, dentro del currículo nacional que se está implementando, digamos, no al ritmo que nosotros habíamos propuesto”, dijo a este Diario.

En ese sentido, Marilú Martens estimó que los retrasos se deben “a las prioridades” que se ha propuesta esta nueva gestión. “Definitivamente cada gestión marca sus prioridades. Esta gestión debe tener otras prioridades que me imagino informarán a la población”, acotó.

De otro lado, la educadora pidió a su sucesor que continúe con la reforma educativa, que se tenga presente que el estudiante es la prioridad del sector y que se reconozcan los avances materializados durante su paso por el Minedu.

“La reforma educativa nos ha llevado a avances, es importante reconocer los avances. Yo reconocí los avances de las gestiones que me antecedieron. Lo importante y el centro de todas las acciones deben ser los estudiantes. Al ministro Vexler le he dado mi mejor deseo. Es importante que el estudiante el que esté adelante, no otros fines”, concluyó Marilú Martens.

