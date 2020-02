Una fiesta es chic en Argentina si tiene marcado el estilo de Ramiro Arzuaga, el decorador más famoso del país del tango y presentador del programa “Viste tu fiesta” del canal Más Chic.

En el historial profesional de Arzuaga están los matrimonios del futbolista Mauro Icardi, el expresidente Mauricio Macri y Dalma Maradona, la hija del genio del balompié.

Aun cuando se mueve en un mundo de glamour, Ramiro Arzuaga es un hombre amable y sencillo. Estuvo en Lima y El Comercio conversó con el hombre que arma las bodas más importantes de Argentina.

—Eres el decorador de las fiestas más importantes de Argentina y el engreído de los famosos. ¿Cómo tomas este reconocimiento por tu trabajo?

Yo tengo un estilo muy marcado, tanto que la gente ya identifica mi trabajo y dicen “esto es muy Arzuaga”. Es cierto que he tenido la oportunidad de decorar eventos muy importantes en mi país, como los matrimonios de Macri, Icardi y Dalma, la hija de Maradona. También, los cumpleaños de la primera actriz Mirtha Legrand.

—¿Cómo definirías tu estilo?

Soy súper barroco. Mi lema es ‘más es más’. Me encanta la decoración recargada

—Pero tu base es la arquitectura…

Estudié cinco años de arquitectura, luego me fui a Los Ángeles y ahí trabajé en una empresa que hacía eventos musicales, cuando volví a Argentina trabajé en hotelería. Creo que el hecho de que haya estudiado esta carrera me da otra mirada, más apertura visual.

—Algunos a lo recargado o excesivo podrían tildarlo de ‘huachafo’.

De hecho, la gente que le gusta lo minimalista, no me buscará. Este estilo es para personas que les gusta llamar la atención, y que desean una fiesta que impacte. El barroco tiene un sentido estético en el equilibrio y las texturas. No se trata de amontonar las cosas y ya. En el primer encuentro que tengo con mis clientes, me gusta conocerlos, saber a qué se dedican, ver qué colores usa. Así, voy entendiéndolo mejor.

—¿Cómo fue trabajar en el matrimonio de Dalma Maradona, la hija del famoso futbolista Diego Maradona?

Todo se manejó bajo estricto privado, de hecho, firmé un contrato de confidencialidad. A Dalma no le gusta mucho la prensa, y si salía algo me ponían una multa de 50 mil dólares. Se realizó en hermetismo total. Lo más llamativo fue el gusto de ella que es ecologista. Quería una fiesta con decoración natural y hecha de fibras naturales, muchas plantas, sillas y muebles sin barniz. El resultado fue excelente, y le fue tan bien que en otras fiestas empezaron a pedírmelo.

—¿En los eventos tú ves todo desde cero?

La comida es lo único que no veo, pero si estoy en constante coordinación con las personas encargadas del catering.

—¿Este gusto por la decoración lo tienes desde chico?

Desde pequeño me gustaba ir a la casa de mi abuela, y ahí mezclaba cosas en la mesa, salía a buscar más. La decoración para mí siempre ha sido como un juego. Con la técnica puedes transmitir muchas cosas, pero también es necesario que le pongas tu cuota personal. A mucha gente puede parecerle frívolo, pero para mí es una pasión.

—¿Decorar es muy distinto a ordenar?

Hay un orden en lo visual. Por ejemplo, en mi casa, yo soy más tranquilo, no soy tan barroco. No tengo un hogar abarrotado de cosas, porque me desordenan las ideas.

—¿Cuál ha sido la producción más impresionante que has hecho?

Uno de los que más recuerdo es el que hice en un quinceañero. Me pidieron una selva tamaño natural. Lo que presenté fue una decoración con estructuras de jirafas de cuatro metros y medio, elefantes y ciervos, todos de color blanco y desparramados en el salón.

—¿Para decorar se necesita mucho dinero?

Si quieres hacer una gran producción, claramente sí, pero se puede tener algo muy bonito buscando cosas locales, y poniéndote como desafío hacer algo creativo ¿Cómo se hace eso? Yendo a los orígenes, es decir, buscar en los mercados las cosas locales, sacando las cosas que por tenerlas guardadas nunca usaste, en vez de comprar en una casa de decoración cara, ir al lugar donde fabrican.

—¿Tus colores predilectos?

Me encantan el azul, el verde y el dorado. Este último me fascina, siempre levanta y le da brillo a la decoración.

—¿Cuál es la tendencia de decoración en bodas?

Tendencia de lo vegetal, lo verde, el estilo botánico, los techos de follaje, los jardines verticales. Mezclar lo romántico con tecnología, techos modernos, LED, siempre sin perder el toque cálido.

—¿Ayudó mucho estar en televisión?

En Argentina ya era muy conocido, estar en televisión me ayudó a llegar a Latinoamérica y países de habla hispana. Me gusta la popularidad que te da porque me permite tener conexión con las chicas, que también se logra con las redes sociales. Me escriben y les respondo todo.