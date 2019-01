El sofá que ha enamorado a todo Instagram, incluyendo a Kylie Jenner

Todo lo que toca Kylie Jenner se convierte en oro. Eso es un hecho. Por eso, no resulta sorprendente que el último sofá que la celebridad adquirió para su pequeña hija Stormi, ya sea viral en todo Instagram. ¿Aún no lo has visto?

Se trata de un modelo hecho por la firma brasileña, Estudio Campana, y diseñado por el grafitero estadounidense KAWS que cuesta, nada más y nada menos, que 22.000€. Sí, leíste bien.

El sofá está inspirado en el personaje Elmo de Barrio Sésamo y es una especie de entrelazado de peluches que crea un asiento muy cómodo para los más pequeños de la casa (o quienes quieran usarlo en realidad). Pero ese no es el único modelo: también hay de animales como zorros o cocodrilos.

¿Te animarías a comprar uno? Aquí te dejamos algunas imágenes.