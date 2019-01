Por Kenyi Coba

El orden es una de las características principales de muchos ciudadanos japoneses, incluso podríamos decir que es parte de su cultura y por ello el Feng Shui es una de sus sistemas más conocidos en el mundo para vivir en armonía. Ahora Netflix presenta una producción ideal para los amantes del orden: ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’

Existen varios representantes de esta cultura, pero sin duda Marie Kondo es la más destacada al ser considerada como la ‘gurú del orden y la limpieza’, quien cuenta con miles de fieles en sus redes sociales, quienes siguen paso a paso sus consejos.



▷ 5 tips de “la gurú del orden” para tener un casa organizada



Esta escritora, consultora, presentadora de televisión y productora japonesa de 34 años, ha publicado cuatro libros donde detalla el arte de organizar, los cuales se convirtieron en best seller en los 33 países donde fueron comercializados, incluso fueron traducidos a más de cinco idiomas.



Pero su fama creció cuando la prestigiosa revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, publicada en 2015, convirtiéndose así en la única japonesa de la terna.



Estos antecedentes fueron clave para que Netflix decidiera incorporar en su programación de este año ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’, una serie de ocho capítulos en su primera temporada.



En esta serie, Marie Kondo visitará distintas familias estadounidenses y al ver el desorden en el que viven, ella, haciendo uso de su experiencia, pondrá todo en su sitio y desechará aquello que no sea utilizado, despertando asombro entre los dueños de casa.



"Mi misión es hacer felices a las personas ordenando por todo el mundo", es el mensaje con el que Marie les da la bienvenida a sus televidentes en su programa, el cual fue estrenado el pasado 1 de enero en esta plataforma digital y en pocos días se convirtió en uno de los más visionados.



Si no sabes cómo ordenar tu casa o necesitas un empujoncito para deshacerte de aquello que ya no usas, no te preocupes que Netflix te trajo a Marie Kondo y su método 'KonMari' para que te ayude a poner todo en su sitio en los distintos ambientes de tu hogar.